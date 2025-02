Adolescenti da rieducare alla non violenza

Ancora baby gang. Dopo gli arresti di un gruppo responsabile di numerose rapine e aggressioni, ci siamo illusi che l’emergenza fosse rientrata.

Ma non è così, la piccola tregua è stata interrotta da nuovi episodi, dallo studente picchiato davanti al Wiligelmo all’ultimo caso in piazza Roma, con due amici presi a calci e pugni poi derubati. Segno che il problema è profondamente infestante e che per risolverlo bisogna guardare oltre gli arresti, per quanto siano comunque un importante passo avanti. È necessario eradicare la cultura della violenza, spesso ostentata, che attira sempre più adolescenti. Serve un ’patto’ tra forze dell’ordine, Comune, scuole e famiglie. Ripartiamo dal dialogo e dal confronto.