Adolescenti e futuro: "Percorso educativo contro il disagio"

’Il futuro degli adolescenti tra sport, alimentazione, salute mentale ed ambientale e prevenzione’. È questo il titolo scelto per l’evento che domani darà il via ufficialmente al progetto MóReS (Modena Ricerca e Scuola) focalizzato sull’adolescenza e sugli aspetti della salute e del benessere biologico e mentale. Sviluppato dal Comune di Modena insieme a Unimore e all’Associazione di promozione sociale Pianeta (capofila), il progetto si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio modenese.

"Aver attenzione per il benessere psico-fisico delle nuove generazioni è fondamentale per un’amministrazione che pensa veramente al futuro della nostra città – ha detto l’assessora a Politiche educative, Rapporto con l’Università Federica Venturelli (nella foto) – Questo, a maggior ragione, in un’epoca in cui i casi di stress, ansia e depressione tra i giovani sono in costante crescita e aumentano gli episodi di disagio psicologico e dipendenza da social network e da digitale. Con MòReS, il Comune, Unimore e Pianeta, propongono quindi un percorso educativo che non riguarda solo gli stili di vita ma anche lo sviluppo fisico, cognitivo-emozionale e relazionale delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".

"L’Università di Modena e Reggio Emilia ha aderito con entusiasmo al progetto MòReS - aggiunge il professor Michele Zoli, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore – mettendo a disposizione le sue competenze scientifiche e didattiche in ambito biomedico, psicologico e giuridico. Il nostro Ateneo ha un assetto multidisciplinare ed una vocazione all’integrazione tra i diversi ambiti del sapere. In particolare, la Facoltà di Medicina e Chirurgia sposa pienamente la visione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la Salute come "uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale" e non semplicemente "assenza di malattie o infermità". In questo contesto, acquista tutta la sua rilevanza il progetto MòReS, occasione fondamentale di condivisione delle conoscenze più aggiornate ma anche di apertura al confronto, come strumenti per contribuire allo sviluppo culturale, psicologico e sociale delle ragazze e dei ragazzi della nostra comunità.

Durante l’evento in programma presso il Centro servizi didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Unimore e organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale di Modena, si parlerà di ’Vaccini e prevenzione negli adolescenti" con Marcello Pinti (Unimore) e il dottor Francesco Fidanza (Aou); di ’Salute alimentare e sport nell’adolescenza’ con Massimo Pellegrini (Unimore) e di ’Neuropsichiatria dello sviluppo, salute mentale e ambientale’ con Antonio Persico (Unimore) e il dottor Stefano Rimini (Pianeta Aps). Ma l’evento sarà anche l’occasione per una prima presentazione ufficiale del progetto MóReS che sarà illustrato, alle ore 11, da Federica Versari, avvocata e vicepresidente di Pianeta Aps.