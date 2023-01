Adolescenti e reati, Gabriella Tomai: "Ritornare al modello delle comunità penali"

di Nicoletta Tempera Tornare al modello delle comunità penali, far sì che ogni minore non accompagnato abbia un suo tutore, esclusivizzare il ruolo del magistrato di sorveglianza minorile. Sono tante le proposte del presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai per rispondere a un’emergenza comune all’Emilia come al resto d’Italia. "Un’emergenza di cui abbiamo, come adulti, la responsabilità. La responsabilità di non essere stati un modello e di non aver ascoltato il disagio di questi ragazzi", dice Tomai. Presidente, i dati dei carabinieri di Bologna parlano diversi minorenni denunciati. Com’è la situazione? "Il dato dei carabinieri è reale, ma non tutte le denunce diventano processi. Assistiamo a un aumento della richiesta, da parte della Procura minorile sia di fissazione dei processi, sia di archiviazioni, ma anche di non ammissibilità perché gli indagati hanno meno di 14 anni. Ma i numeri sono una cosa, le storie sono un’altra. E la semplificazione dei dati non aiuta". Che storie ci sono dietro? "Storie tutte diverse, ma accomunate dal disagio. Ed è sempre più frequente una componente di disturbo psicologico o psichiatrico, che in alcuni casi sfocia in malattia mentale. Non va dimenticato poi che usciamo da tre anni caratterizzati da restrizioni e, per i minorenni,...