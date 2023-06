Adolescenti restituiscono portafogli smarrito

Un bel gesto che ha come protagonisti alcuni adolescenti di Maranello. Nel pomeriggio di giovedì un gruppo di amici di 12-13 anni ha trovato un portafogli su una panchina del Parco Due, nei pressi del centro, e non hanno avuto dubbi sul da farsi. Senza nemmeno esaminarne il contenuto i minorenni si sono subito rivolti al Comando di Polizia Locale, che dista poche centinaia di metri, e hanno affidato agli agenti il portafogli – contenente 60 euro, documenti e bancomat – affinché venisse restituito alla proprietaria, una 78enne di Maranello. Alessia, Giorgia, Melissa, Paolo e Sofia hanno spiegato di avere agito "in base a quello che ci è stato insegnato dai nostri genitori: ciò che non ti appartiene si restituisce". "A questi giovani – scrive la giunta – vanno le congratulazioni di amministrazione e Polizia Locale per l’onestà dimostrata. Complimenti estesi ai genitori per l’educazione trasmessa".