"Adolescenti sempre più aggressivi Famiglie assenti e poco autorevoli"

L’aggressività tra i ragazzi è un disagio che caratterizza una buona fetta degli adolescenti. Basti pensare che, secondo i dati della società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, i disturbi neuropsichici sono presenti nel 20% della popolazione 0-17 anni, trend in aumento con la pandemia. Antonio Persico, professore di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Unimore spiega quali siano i fattori che ‘concorrono’ a questo aumento di aggressività tra i giovanissimi. "Non c’è una causa scatenante, ce ne sono molteplici. Ad esempio videogiochi che mostrano un livello di aggressività spaventoso, messi a disposizione di bambini di qualsiasi età o contenuti violenti sui social. Tra le altre cause, il cambiamento della struttura familiare e del rapporto con l’autorità. Faccio riferimento alla mancanza di autorevolezza agli occhi dei ragazzi in quelle figure che dovrebbero possederne".

Quanto ‘pesa’ su un adolescente il desiderio di far parte di un gruppo?

"Ci sono due situazioni: il ragazzo che viene trascinato nel gruppo per bassa autostima e che quindi vuole sentirsi al pari degli altri e il ragazzo che ha sviluppato un disturbo della condotta, una identità negativa e che prova piacere nel fare del male agli altri. Nel primo caso è possibile agire, rafforzando l’autostima e fornendo supporto emotivo, facendo tornare a provare piacere nel fare il bene. Nel secondo caso è più difficile, perché si mette in dubbio l’identità ormai strutturata della persona".

L’utilizzo dei social può contribuire a far emergere l’aggressività?

"Fortemente, oltre ai modelli sociali ed alla disgregazione della famiglia, con delega eccessiva alla scuola di funzioni che dovrebbero essere primariamente responsabilità dei genitori".

Cosa crede possa essere loro utile per cambiare rorra?

"Percorsi differenziati e personalizzati, programmi attivi di tipo occupazionale. In famiglia e a scuola servono poche regole che vengono comunicate in maniera semplice e chiara, con voce ferma e tranquilla e che vengono applicate senza eccezioni e senza mai perdere la calma".

Sono aumentati i giovani seguiti dalla Neuropsichiatria?

"Moltissimo, così come sono aumentati gli adolescenti a cui vengono somministrati farmaci, perché sono molto aumentati i casi di disagio talmente importante da superare le resistenze culturali che in Italia rendono famiglie, pediatri e altri specialisti mediamente più restii a prescrivere una cura anche farmacologica".

Valentina Reggiani