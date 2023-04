Adotta una sedia fiorita: il borgo esplode di colori

Da domani, il borgo medievale di Savignano offrirà a tutti i visitatori un motivo in più per essere ammirato e fotografato. Alle 18,30, con ritrovo in piazza Zanantoni, saranno infatti inaugurate installazioni floreali del tutto inedite, che rimarranno almeno per tutta la primavera e l’estate (dopo il taglio del nastro ci sarà anche un rinfresco offerto dalle attività commerciali del borgo). Si tratta, nello specifico, di sedute recuperate e restaurate, dipinte con diversi colori, all’interno delle quali sono stati collocati fiori e piante di diverse varietà: gerani, edera, margherite, etc. Queste sedie rimarranno collocate ai lati della strada che, dai piedi del borgo, sale fino alla chiesa. E c’è di più: ad assicurare la cura dei fiori, saranno diversi cittadini residenti, che volontariamente hanno accettato di prendersi cura di una o più sedie fiorite. Ideatrice e animatrice di tutto il progetto è Anna Maria Bacchelli, volontaria del circolo culturale Ponte Alto – Giuseppe Graziosi, che spiega: "L’idea di realizzare tali installazioni mi è venuta lo scorso anno mentre stavo trascorrendo qualche giorno di vacanza in Abruzzo, visitando il centro di San Vito Chietino. Da tempo, infatti, avevo in progetto di proporre decorazioni floreali per il borgo, ma le fioriere mi sembravano troppo impattanti e di difficile gestione. Le sedie, invece, sono molto più semplici da gestire e anche più decorative. Tra l’altro – prosegue Bacchelli – sono riuscita a recuperare pure sedute che erano state buttate vicino ai bidoni della spazzatura o erano state portate all’isola ecologica. Poi è cominciato il lavoro di restauro, verniciatura e allestimento con diverse essenze fiorite. Abbiamo cercato di puntare su specie resistenti, visto che staranno all’esterno. Alla fine, saranno circa una trentina le installazioni che inaugureremo. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito e sostenuto in questo progetto, in particolare il Bed & Breakfast Casa della Nonna, che ha restaurato e allestito dieci sedie, e tutti i residenti che hanno accettato di adottare una o più sedie, per garantire la manutenzione dei fiori". Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, aggiunge: "Queste belle installazioni floreali sono un invito al turista per visitare il nostro borgo. Ringrazio Anna Bacchelli e l’associazione Ponte Alto Giuseppe Graziosi. L’intervento è stato finanziato anche con l’aiuto del Comune di Savignano nell’ambito dei bandi aperti alle associazioni nel 2022. E’ stato importante pure il coinvolgimento dei residenti. Le installazioni rimarranno per tutta questa stagione turistica e stiamo già valutando un progetto più ampio per gli anni successivi, con l’intento di riuscire a fare qualcosa ancora più in grande".

Marco Pederzoli