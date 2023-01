Aereo, avvistamenti e smentite Si segue l’odore di carburante

Qualche segnalazione, ieri, aveva creato l’illusione di aver trovato l’aereo monomotore scomparso con a bordo il pilota reggiano di 61 anni, Ivano Montanari. Ma le verifiche sul campo hanno dato, ancora una volta, esito negativo. Anche ieri la giornata di ricerche - concentrate nel territorio di Pievepelago (in particolare Roccapelago) e Riolunato, ma anche nel Reggiano, si è conclusa all’imbrunire con un nulla di fatto.

Gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, la Guardia di finanza, polizia e carabinieri hanno sorvolato la valle del Pelago per ore mentre le squadre di terra hanno fiutato l’odore di carburante portato dal vento. Durante una perlustrazione della protezione civile, infatti, già domenica era stato avvertito un forte odore di carburante concentrato in alcune zone boschive sempre nella direttrice della vecchia via Vandelli. Le aree limitrofe sono state quindi verificate più volte, ma nulla è stato trovato. L’ipotesi è che possa trattarsi dell’odore del carburante - trasportato dal vento - perso dall’ultraleggero precipitato verosimilmente dopo le 11.39 di sabato, quando il pilota aveva comunicato via radio la sua intenzione a rientrare al campovolo di Reggio Emilia a causa del brutto tempo. Una manovra che non gli sarebbe riuscita forse a causa della nebbia.

Ieri a Pieve si era sparsa la voce dell’avvistamento del velivolo, poi smentita, sul monte Alpesigola tra Riolunato e Frassinoro, così come un altro presunto avvistamento è stato smentito nel Reggiano. Sembrava infatti che fosse stato avvistato il velivolo nella zona dell’Eremo di Santa Maria Maddalena, sul Ventasso. "Siamo impegnati in queste ricerche da sabato pomeriggio, collaborando insieme a tutti gli altri enti – ha spiegato Cristian Carzoli, vicecapostazione Cimone del Saer –. Nei tre giorni abbiamo avuto elicotteri in volo che stanno verificando tutte le zone senza però nessun risultato. Ci sono le squadre di terra che vanno a verificare i punti in base alle testimonianze e ai tracciamenti radar. La movimentazione è molto complessa perchè abbiamo oltre un metro di neve fresca ed è possibile muoversi solo tramite sci da alpinismo".

La difficoltà sta anche nel fatto che il monomotore è un piccolo aereo che pesa circa solo 300 chili e che, se precipitato tra i boschi, non crea un ’cratere’: "Inoltre è bianco tra la neve bianca, difficilissimo vederlo dall’alto", dicono gli esperti.

Ieri, alla base di Pieve nella sede di protezione civile e vigili del fuoco, sono aumentati i mezzi a disposizione mentre l’Aeronautica militare, che coordina le ricerche, ha continuato ad avvalersi dell’aeroporto di Pavullo per i decolli degli elicotteri. Le ricerche riprenderanno questa mattina.

