Aeronautica, una donna al comando: "Una passione diventata lavoro"

Con un carattere determinato e forte ma anche amichevole e sorridente, lo scorso settembre ha preso il comando del Centro Aeronautica Militare di Montagna di monte Cimone la prima comandante donna della storia del C.A.M.M.: il Tenente Colonnello Francesca Marcucci. Noi alunni della classe 3°A di Sestola l’abbiamo intervistata, visitando la base militare del nostro paese.

Di cosa si occupa il Centro Aeronautica del Cimone?

"Il C.A.M.M. nasce nel 1937 sul Cimone e inizialmente si occupava dell’assistenza al volo tramite apparati radio ed emissione di bollettini meteo. Successivamente, oltre alle misure meteo classiche (vento, pioggia, umidità, temperature), sono state introdotte misure speciali (anidride carbonica, metano, ozono, radiazioni UV). Il C.A.M.M. non è l’unico centro di misurazione presente in vetta: c’è anche il C.N.R. che si occupa principalmente di concentrazione di inquinanti. Il Cimone è la seconda stazione più antica al mondo per la misura di anidride carbonica".

Che differenze ci sono tra l’osservatorio in vetta e la base di Sestola?

"In vetta si trova gran parte della strumentazione, come il misuratore di anidride carbonica. A Sestola si trovano il misuratore di ozono, gli uffici e il controllo da remoto della base in vetta".

In merito al riscaldamento globale avete mai rilevato dei record?

"La temperatura media sul Cimone ha riportato un’impennata negli ultimi 30 anni. A livello globale la temperatura si è alzata di 1,1 gradi rispetto all’età preindustriale e sul Cimone abbiamo rilevato un riscaldamento medio addirittura superiore".

Qual è la causa del riscaldamento globale?

"Le cause del riscaldamento globale sono principalmente le attività umane legate all’utilizzo dei combustibili fossili. Una conseguenza evidente del riscaldamento in atto è la fusione dei ghiacciai".

Lei è la prima donna che ricopre l’incarico di comandante del C.A.M.M.: cosa significa per lei? Ha incontrato ostacoli ad arrivare fino a qui?

"Non sono la sola donna a lavorare all’interno dell’Aeronautica; ci sono altre donne anche se in percentuale molto inferiore rispetto agli uomini: le donne sono entrate nell’Aeronautica solo nel 2000. Nella mia attività non ho mai avuto difficoltà legate all’essere donna".

Quando è diventata comandante del C.A.M.M.? Da quanti anni è nell’Aeronautica?

"Sono entrata nell’Aeronautica il 24 dicembre 2004 dopo aver preso una laurea in Fisica e aver partecipato a un concorso per Ufficiali a nomina diretta. Ho assunto l’incarico di Comandante del C.A.M.M. il 5 settembre 2023".

Perché ha scelto questo lavoro?

"Non ho scelto di lavorare nell’Aeronautica per un motivo preciso, ma mi sono subito appassionata a questa professione".

Cosa direbbe ai giovani che aspirano a fare il suo lavoro?

"Raccomando ai giovani che aspirano a seguire la mia stessa strada di non scoraggiarsi, studiare, impegnarsi ed essere sempre curiosi. Inoltre specifico che in Aeronautica ci sono più mansioni, piloti, medici, ingegneri, chimici, laureati in legge, matematici e informatici. Le possibili strade all’interno dell’Aeronautica sono tante".

Classe 3^ A