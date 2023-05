Aeroporto e Aeronautica militare, un evento celebra 100 anni di voli

"Una storia lunga 100 anni, Aeronautica militare e aeroporto di Pavullo, 1923 – 2023". Per celebrare l’anniversario è in programma, domani dalle 18, presso la Sala Consigliare in piazza Montecuccoli, un evento gratuito che racconterà al pubblico questa pagina di storia. Quella, appunto, che lega l’aeroporto "G. Paolucci" di Pavullo all’Aeronautica Militare, un’epopea lunga un secolo, che proprio nel 2023 compie cent’anni tra ricordi ed eventi. L’aeroporto di Pavullo è un punto di riferimento per tutto il territorio italiano, un luogo dove si sono realizzati i sogni di migliaia e migliaia di cadetti destinati a ‘cavalcare’ i cieli. Previsti interventi di alcune delle più alte cariche a livello nazionale dell’Aeronautica Militare: il generale di Squadra Aerea, Francesco Vestito e il tenente colonnello Pilota, Filippo Zuffada. Insieme a loro Marco Trombetti, direttore Operatività Aeroporti di Enac; Giuseppe Molinari, presidente della Camera di Commercio di Modena; Alberto Crepaldi, segretario provinciale di Confcommercio, in rappresentanza anche di Confesercenti, Cna e Lapam; Alessandro Rovinalti, socio fondatore di First Group; Massimo Brunetti, direttore del Distretto Sanitario Ausl di Pavullo; Alessandro Soci, presente del Rotary Club del Frignano; Roberto Gianaroli, presidente dell’Aero Club di Pavullo. La serata sarà l’occasione per ricordare i cento anni di storia del rapporto tra aeroporto e Aeronautica, ripercorrendo i sogni dei ragazzi di provincia che volevano diventare piloti militari, oltre a riflettere sul valore aggiunto dell’infrastruttura per tutto il territorio del Frignano, anche in termini di turismo.

"Ricorrono i cent’anni dell’aeroporto di Pavullo che nasce nel 1923 e che corrispondono anche ai cent’anni dell’Aeronautica militare – commenta Roberto Gianaroli –. Questo rappresenta un punto di unione che consolida uno stretto rapporto tra l’Arma e l’aeroporto, che nasce ufficialmente nel 1927 con l’apertura della regia scuola di volo a vela e che per tutto il Ventennio ha visto transitare in aeroporto i futuri piloti dell’Aeronautica militare. Un rapporto che è stato ripreso e consolidato con lo sviluppo dell’aeroporto, soprattutto dal 2015, quando le attività con il 60° stormo, di scambio di cultura aeronautica, sono diventare consuete e di routine".

w.b.