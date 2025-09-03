Aferetica punta sui trapianti: "Così rigeneriamo gli organi"

Rigenerare gli organi destinati ai trapianti per aumentare il successo degli interventi e ridurre le complicazioni post-operatorie. È l’obiettivo di un nuovo sistema per il trattamento degli organi messo a punto dalla pmi emiliana Aferetica. La tecnologia – PerLife Pro, certificata Mdr in base al Regolamento Ue sui dispositivi medici numero 2017/745 – è stata sviluppata nelle sedi di Aferetica a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, e a Mirandola, nel Modenese, e debutterà il 19 e 20 settembre al Workshop internazionale Purification Therapies 2025 di Milano. Il sistema, spiega Aferetica, sviluppato sulla base del brevetto ‘Controlled Oxygenated Rewarming’, permette di riportare gli organi da trapiantare da una temperatura di 4 gradi a 37 gradi, restituendoli a condizioni fisiologiche prima dell’impianto e consentendo di valutarne la funzionalità. L’obiettivo è quello di recuperare fino al 30% di organi non idonei, aumentare il successo dei trapianti e ridurre le possibile complicanze. L’ischemia conseguente alla conservazione a freddo durante il trasporto ma soprattutto lo shock della riperfusione a 37C° durante l’impianto, sono meccanismi che possono implicare un danno per l’organo stesso. Riportalo a condizioni e temperature fisiologiche in maniera graduale implica che la qualità degli organi può essere preservata e l’organo valutato preventivamente. "È una svolta per la perfusione e la cura degli organi – sottolinea l’ad di Aferetica, Mauro Atti –. Con PerLife Pro consolidiamo la nostra crescita internazionale".

Aferetica ha chiuso il bilancio del 2024 con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro (+30% sul 2023), impiega 30 dipendenti diretti, oltre a un centinaio nelle aziende del territorio.