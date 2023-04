Affari criminali "Maserati noleggiata con i 50mila euro di ristoro per il Covid"

di Valentina Reggiani

"Lo Stato ci ha regalato ottomila e duecento euro. Mille e cinquecento me li sono presi io, mille e cinque se li è presi lei e cinquemila e due se ne sono andati per l’affitto". Simulava di essere un ‘mero’ dipendente del ristorante. In realtà quel noto locale, frequentato soprattutto da ‘forestieri’, Lo stalliere a Modena Nord, lo gestiva dal 2015, trasferendo in modo fraudolento i proventi e ovviamente gestendo gli incassi.

Parliamo di un 64enne calabrese, indagato al pari di altre tre persone nell’ambito di un’indagine della finanza di Bologna che ha portato al sequestro preventivo dello stesso ristorante – ora affidato ad un curatore – di beni e conti correnti. Dalle indagini è emerso come avesse anche utilizzato per noleggiare beni di lusso, tra cui una Maserati Ghibli, i 50mila euro ottenuti dallo Stato sotto forma di ristori aziendali durante la pandemia. "Sono regali dello Stato", si vantava al telefono con alcuni parenti.

Di fatto l’indagato avrebbe intestato i beni a terzi per impedire l’applicazione di una misura di prevenzione, essendo – secondo quanto emerso dalle indagini – contiguo alla criminalità organizzata calabrese, ovvero alla ‘ndrina Piromalli di Gioia Tauro. Il giro – sempre secondo l’accusa – era semplice: il ‘cameriere’ (così fingeva di essere) aveva intestato la società a prestanome e alle stessa società era affidata la gestione del locale. Dietro al bancone del bar e del ristorante, però, ci sarebbe sempre stato lui, che di fatto gestiva interamente l’attività sotto ‘mentite spoglie’.

Proprio per evitare collegamenti diretti coi flussi finanziari, avrebbe intestato fittiziamente a terzi compiacenti le quote sociali, i conti correnti e tutti i beni strumentali riconducibili all’attività’ di ristorazione. Le indagini hanno messo in luce però come il 67enne di versamenti ‘non ufficiali’ dagli incassi del ristorante ne ricevesse parecchi, per almeno quattro mila euro al mese. Le somme confluivano pure sui conti del socio occulto, che avrebbe ricevuto compensi senza titolo formale rispetto agli utili della società. Parliamo di una persona che, secondo le indagini della guardia di finanza di Bologna, era a ‘disposizione’ appunto della cosca Piromalli di Gioia Tauro e che era di fatto l’amministratore del Bar ristorante Lo stalliere, ieri sottoposto a sequestro.

Secondo il giudice, che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, le indagini hanno messo in luce come l’ amministratore di fatto della società, ovvero l’indagato avesse architettato appunto uno ‘schema’, volto ad eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. I vari collaboratori di giustizia lo avevano infatti indicato negli anni come personaggio vicino alla criminalità organizzata calabrese. Nel 2021 Alfonso Perrone, detto ‘O Pazzo, noto affiliato al clan dei Casalesi ed attivo a Modena si riferì a lui come appartenente all’ ‘ndrangheta calabrese, con particolare riferimento al clan dei Piromalli di Gioia Tauro, coinvolto nei traffici internazionali di cocaina, per i quali l’indagato si faceva interlocutore con i narcos sud americani, per il tramite di suoi parenti residenti in quei luoghi. Sarebbero stati proprio i suoi mezzi pesanti a trasportare la merce – in arrivo dalla Spagna – in Italia. "Ricordo che aveva un’azienda di trasporti che utilizzava per far arrivare i carichi di cocaina in Italia, nascondendoli nel doppiofondo dei tir", ha detto un altro collaboratore. I carichi venivano portati a Vignola presso un’azienda di trasporti gestita direttamente o indirettamente dal ‘personaggio’. Come detto l’attività del ristorante non si è fermata e il 67enne risulta al lavoro.