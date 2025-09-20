Affari Tuoi, Achille Reami vince 75mila euro: festa per l’agente di polizia locale

Bologna centro dello sport

CronacaAffari Tuoi, Achille Reami vince 75mila euro: festa per l’agente di polizia locale
20 set 2025
REDAZIONE MODENA
Grande emozione per il mirandolese che azzecca la scelta e porta a casa una cifra sostanziosa. Al suo fianco la moglie Barbara. Il sovrintendente opera nel reparto Infortunistica

Modena, 20 settembre 2025 – Più di 3 milioni e 800mila spettatori hanno seguito venerdì sera la puntata di ’Affari tuoi’ su Rai1, durante la quale Achille Reami, mirandolese, sovrintendente della polizia locale di Modena, ha conquistato una vincita di 75mila euro. La sua è stata una partita davvero abile e fortunata: all’inizio della puntata Reami aveva ‘pescato’ il pacco numero 12, ma durante il gioco, affiancato dalla moglie Barbara, ha deciso di cambiarlo con il numero 4 che gli aveva suggerito la figlia prima della partenza. E la scelta è stata azzeccata: nel pacco 12 Reami avrebbe trovato soltanto un tagliere di legno, mentre il pacco 4 ha rivelato la sostanziosa cifra.

La puntata – condotta come sempre da Stefano De Martino – è stata ricca di emozioni. Reami e la moglie hanno via via eliminato tutti i pacchi ‘blu’, ovvero quelli con le vincite minori, conservando in gioco quelli con cifre maggiori. Solo a due chiamate dalla fine è ‘sparito’ il pacco da 300mila euro ma nella manche finale erano rimasti i 50mila e i 75mila euro: il ‘dottore’ ha offerto la cifra intermedia, 62.500, ma Achille Reami ha voluto andare fino in fondo e ha azzeccato la vincita più ghiotta. Il sovrintendente opera nel reparto Infortunistica

s. m.

