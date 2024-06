Afferrato alla gola per un folle gioco: studente sviene all’istituto Corni di Modena

Modena, 9 giugno 2024 – Lo chiamano Blackout Game e vengono organizzate vere e proprie challenge su Tik Tok, tanto che la nota piattaforma ne ha da poco ‘bannato’ i contenuti. E’ diffuso tra gli adolescenti soprattutto: la ‘gara’ consiste nell’indurre lo svenimento e restare senza ossigeno il più a lungo possibile.

Parliamo di una pratica pericolosissima e che conta già vittime in Italia e, in generale, in tutto il mondo. Non è chiaro se sia stato emulato proprio il terrificante gioco, la scorsa settimana, all’interno dell’istituto scolastico Corni Tecnico.

Quello che pare certo, però, è che un ragazzino di 16 anni ha perso i sensi per un tempo indefinito – forse pochi istanti o più di un minuto – dopo che un compagno di scuola lo ha colpito alle spalle sulla gola, o comunque afferrandolo per il collo, proprio nel tentativo di farlo restare a corto di aria.

Una pressione improvvisa in un punto vitale, che ha provocato un immediato malore alla vittima. E’ allarme, tra i genitori e i docenti del Corni Tecnico dove, appunto, la settimana scorsa si sarebbe verificato il gravissimo episodio che, solo per miracolo, non ha provocato a quanto pare gravi lesioni allo studente vittima del riprovevole gesto.

Ancora i contorni della vicenda non sono chiari: il dirigente scolastico ha preferito mantenere riserbo su quanto accaduto. Secondo quanto trapelato però tra i corridoi della scuola, durante le lezioni uno studente del secondo anno sarebbe stato vittima, suo malgrado, del pericoloso gioco.

Pare che la volontà del responsabile fosse proprio quella di far perdere i sensi al compagno di scuola. Non per una questione di ‘rivalità’ ma di sfida. La volontà, insomma, di mostrare ‘la pericolosa mossa’ ad altri coetanei.

Non è chiaro neppure se, al di là degli studenti presenti, qualcuno dei docenti si sia reso conto dell’accaduto nell’immediatezza o soltanto tempo dopo. Gli amici, forse per ‘coprire’ quanto commesso dall’altro studente, avrebbero aiutato lo studente a rialzarsi riaccompagnandolo in classe. Non sarebbero intervenuti i soccorsi: il 16enne avrebbe poi raccontato l’accaduto, una volta tornato a casa, ai propri genitori.

Pare che la famiglia del ragazzo sia già intenzionata a sporgere denuncia per il grave gesto. Ieri tra i docenti dell’istituto è emersa la preoccupazione per una vicenda – forse non isolata – che avrebbe potuto portare a conseguenze drammatiche. Infatti il ‘gioco’ dello svenimento, purtroppo, è noto da tempo e preoccupa i genitori: spesso, infatti, gli adolescenti si cimentano in vere e proprie gare sui social network, senza rendersi conto della pericolosità di quelle azioni.

L’istituto Corni è finito più volte alla ribalta delle cronache in passato, a causa di risse, lanci di oggetti ma anche episodi di violenza tra studenti e nei confronti di docenti e personale Ata, con vari interventi delle forze dell’ordine. Più volte, poi, gruppi di giovani del vicino istituto professionale si erano introdotti nella sede del Corni tecnico lanciando sedie e, in un’occasione, aggredendo fisicamente prima una docente e poi uno studente. I genitori del minore avevano subito sporto denuncia. Qualche tempo prima era stato invece aggredito un professore, ‘reo’ di aver sgridato alcuni studenti e sul posto si era reso necessario l’intervento dei sanitari. ‘Stessa scena’ sempre a distanza di poco tempo, anche nei confronti di un bidello.