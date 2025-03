Affitti brevi, controlli a tappeto . Violazioni per 15mila euro in 3 anni

Violazioni per circa 15mila euro in tre anni. Sono gli esiti dei controlli attivati dal Comune sugli alloggi per gli affitti brevi. L’argomento è stato discusso in Consiglio su interrogazione di Maria Grazia Modena (Modena per Modena). L’assessore Andrea Bortolamasi ha annunciato la mappatura degli alloggi e il potenziamento dei controlli, già cresciuti nell’ultimo triennio.

L’assessore ha ricordato la crescita esponenziale del turismo a Modena correlata anche all’aumento dell’offerta degli appartamenti per visitatori: "Un fenomeno che occorre governare, proseguendo la sinergia strategica con le associazioni di categoria, in modo da integrarlo al tessuto urbano, contribuendo alla crescita economica della città senza snaturarla".

E aspettando un inquadramento legislativo nazionale, l’amministrazione negli anni ha progressivamente aumentato i controlli (26 nel 2022, 41 nel 2023 e 78 nel 2024): si tratta di accertamenti condotti in collaborazione tra il Nucleo commercio della polizia locale di Modena e lo Sportello unico per le attività produttive, con anche l’intervento del Nucleo antievasione. In particolare, nel 2022 sono state accertate sette violazioni (per un totale di 3.500 euro) per attività di b&b abusiva, con l’invio di sette segnalazioni all’Agenzia delle entrate: otto, invece, le violazioni nel 2023 (per un totale di 4mila euro) sempre per attività abusiva di b&b, con otto segnalazioni all’Agenzia delle entrate; infine, nel 2024, rilevate sette violazioni (per un totale di 7mila euro) per mancata comunicazione di ospitalità stranieri alla questura.

Bortolamasi ha specificato che sono gli immobili immessi sul mercato da privati, per un periodo limitato, senza forma di impresa, "a sfuggire in parte alla mappatura, alla fiscalità e agli adempimenti generali sulle statistiche turistiche: una problematica che potrà essere superata con il Cin, il Codice identificativo nazionale, obbligatorio (una volta entrato a regime) per tutte le strutture ricettive turistiche e per ciascun immobile destinato a locazione breve o finalità turistiche".

L’assessore ha quindi chiarito che "sono circa 700 le camere a Modena messe a disposizione a vario titolo per l’affitto breve (di cui circa la metà gestite in forma imprenditoriale). Una percentuale nell’ordine del 2-3 per cento rispetto al volume complessivo (oltre 22 mila) degli alloggi in affitto ordinario sul territorio comunale, e che pertanto concorre solo in misura marginale a generare tensione abitativa sul mercato immobiliare: un aspetto che vogliamo contrastare radicalmente con il Piano Casa".

Infine, ha indicato due prossimi obiettivi del Comune: riponderare i livelli della tassa di soggiorno ("per un’azione perequativa tra sistema alberghiero ed extralberghiero con particolare riferimento agli affitti brevi") e regolamentare in modo specifico l’affitto breve nelle zone Peep, "interrompendo così pratiche speculative in condomini nati con una natura abitativa spiccatamente sociale ed evitare di snaturare la tipologia residenziale".

In conclusione, l’assessore Bortolamasi ha precisato che "Modena non rischia l’effetto overtourism, ma bisogna comunque governare il fenomeno della trasformazione del centro storico". Per questo motivo "stiamo lavorando a un hub urbano che porti attenzione in quest’area, non solo in ambito commerciale, in modo da garantire e mantenere un ecosistema che tenga conto anche della delicatezza del patrimonio storico, artistico e culturale".

g.a.