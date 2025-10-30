Affitti brevi, sale la febbre: "Speculazione senza limiti . Aumenti fino al 68% in 7 anni"

Al momento Modena non è nelle condizioni di Bologna, ma considerando che ci sono altre 800 richieste circa di affitti brevi in sospeso da parte di proprietari di case, la tendenza è inequivocabile. "Modena – fa presente Marzio Govoni, segretario di Sunia – è oggi nella condizione di intervenire su questo tema con misura e ragionevolezza, tenendo conto di una crisi abitativa innegabile in città". Una crisi che "ha il suo cuore nella scarsità di alloggi destinati all’affitto lungo e a costi sostenibili, nelle speculazioni degli ultimi anni, nell’abuso degli affitti transitori fino a 18 mesi (quelli non turistici, destinati ai lavoratori ndr)".

In pochi si sono accorti, avverte Govoni, "che questa formula, destinata quasi esclusivamente a rispondere alle esigenze temporanee dei lavoratori, si è trasformata nel cuore di tutte le speculazioni, con un incremento degli affitti del 68% nell’arco di sette anni: sono passati tra il 2018 e il 2024 da 5,81 a 9,77 euro al metro quadro".

Ad oggi, a Modena città, sono 635 gli immobili destinati all’affitto breve, da uno a trenta giorni: il 4% non ha ancora richiesto l’obbligatorio codice Cin e sono sanzionabili. Modena rappresenta un terzo degli affitti brevi della provincia, dove complessivamente si è raggiunta la quota di 1.943. A Carpi ne sono presenti 75, a Formigine 58, a Castelfranco 42, a Sestola 60. "A questi numeri va aggiunta l’area di irregolarità, che riguarda soprattutto le camere in affitto".

Come Sunia e Federconsumatori hanno scritto nei diversi report su questo tema, a Modena città "non è in corso una vera e propria emergenza affitti brevi, assimilabile a quella di Bologna. Ma la strada è quella, se è vero che sono circa 800 le domande depositate al Suap (lo sportello unico per le Attività produttive del Comune) per nuove attività". Che fare?

Secondo Govoni "la formula in città come Modena e Carpi, ad alta tensione abitativa, deve prevedere l’obbligatoria applicazione dei contratti concordati, purtroppo largamente evasa". Ipotizziamo che almeno "la metà dei 2mila contratti transitori, stipulati nel 2024 in città, non sia del tutto regolare. I proprietari di immobili affittati per sei mesi o un anno, a un costo superiore a quello dei canoni concordati, sottovalutano i rischi che corrono. In alcuni casi hanno beneficiato della riduzione dell’Imu e della cedolare secca al 10% senza averne diritto". Va ricordato il fatto che, a fronte di irregolarità, "l’affittuario può ottenere la conversione in un contratto ordinario (4+4) e il rimborso della parte di canone non dovuto, anche anni dopo".

Intanto si sta concludendo in Emilia-Romagna il percorso per una legge regionale sugli affitti brevi, i cui contenuti sono giudicati positivamente dal Sunia: "La legge consentirà ai Comuni, utilizzando gli strumenti urbanistici, di intervenire per limitare una ulteriore crescita degli affitti brevi, anche solo in parti del proprio territorio, come i centri storici. Allo stesso tempo non si penalizza un settore comunque importante". Non solo chi ha già aperto non sarà toccato dalle nuove norme, "ma ai Comuni collocati in aree dove il turismo è possibile, ma difetta l’ospitalità, come in Appennino, sarà consentito di applicare sgravi e facilitazioni per la crescita degli affitti brevi".

Sullo sfondo resta però il tema della legalità, "in un settore per troppi anni allergico alle regole e poco disponibile a pagare le tasse, come dimostrato dalla sanzione di 576 milioni comminata da Agenzia delle Entrate ad Airbnb". Proprio l’Agenzia ha commissionato uno studio dove risulterebbe che in una città come Bologna il rendimento degli affitti brevi è inferiore a quello medio delle altre tipologie di affitto. "Un dato singolare, che a mio parere – conclude Govoni – nasconde una significativa evasione fiscale".

Gianpaolo Annese