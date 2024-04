"Affitti, il Comune fa già da garante. Ma sul territorio 400 case vuote"

Gli affitti in garanzia – abitazioni affittate dal Comune e assegnate a famiglie che poi lo rimborsano in parte – sono 24, gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, 179. A questi si aggiungono alloggi di emergenza, cui si sono recentemente aggiunti tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata e l’Edilizia Residenziale Sociale, ovvero appartamenti venduti o affittati a prezzi o canoni convenzionati col Comune.

Il sindaco Francesco Tosi risponde al candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Manfredini. "La difficoltà nel trovare appartamenti in affitto è un problema gravissimo" conviene. "Sul nostro territorio ci sono circa 400 appartamenti di proprietà privata tenuti volontariamente vuoti, nonostante il Comune offra da oltre 20 anni ai proprietari la possibilità di affittare al Comune con garanzie sia rispetto al pagamento del canone e delle spese condominiali che al rilascio dell’alloggio nei termini stabiliti". A dicembre, prosegue Tosi, "il Consiglio comunale ha ridotto l’Imu per gli appartamenti dati in affitto al Comune, ma la delibera è passata a maggioranza mentre le forze che sostengono il candidato sindaco Manfredini si sono astenute". Detto poi che gli ‘affitti in garanzia’ sono misura già in essere, Tosi aggiunge come "la crisi imporrebbe anche l’aumento del fondo per l’affitto, cancellato dal Governo insieme a 920mila euro che sostenevano gli affitti delle famiglie in difficoltà. Il Consiglio comunale ha approvato un odg per chiedere il ripristino del contributo, e l’unico consigliere che si è astenuto è il rappresentante della maggior forza politica che oggi appoggia Manfredini".

s.f.