Affitti per studenti troppo cari?: "Risparmi possibili fino a 200 euro"

Aumento delle aree e dei quartieri inclusi nelle agevolazioni, riconoscimento delle singole stanze, e non più solo di appartamenti interi, per venire incontro a studenti e lavoratori. Sono alcune delle principali novità contenute nel nuovo Accordo territoriale per Modena firmato per i contratti di affitto a canone concordato. Un’intesa sottoscritta dalle sigle sindacali degli inquilini e le associazioni dei proprietari di case. L’ultimo vigente risaliva al 2017, praticamente un’era fa considerando la pandemia, la guerra in Ucraina, l’inflazione a doppia cifra.

Francesco Lamandini, presidente provinciale di Asppi, quali sono i nuovi vantaggi del canone concordato.

"Intanto potranno rientrare nelle agevolazioni gli appartamenti oltre i 120-130 metri quadri, non più solo quelli da 70-100 metri quadri che fino a poco tempo fa erano gli unici a venire affittati. In seconda battuta, la possibilità viene estesa anche oltre la tangenziale quindi Modena est, Vaciglio, Cognento, Baggiovara".

E si parla adesso non solo di appartamenti interi, ma anche di singole stanze.

"Esatto. Questo per favorire gli studenti universitari oppure i lavoratori in trasferta con contratti a tempo determinato".

Oggi a Modena la media è di 412 euro al mese a stanza. Quanto si può risparmiare?

"In periferia per un appartamento ben attrezzato si viaggia tra i 290-300 euro. In generale rispetto al libero mercato il canone concordato abbassa l’affitto di 100-200 euro".

Modena comunque sembra rincorrere il problema, le case sono insufficienti.

"Fino a dieci anni fa nessuno avrebbe immaginato che l’Università sarebbe diventata così attrattiva, che le politiche turistiche si sarebbero dimostrate così efficaci, che giganti industriali come Philip Morris, Amazon, Maserati, Cpc avrebbero investito sul territorio così massicciamente facendo impennare il numero di lavoratori da fuori".

A soffrire, oltre agli studenti, sono in particolare i dipendenti del settore pubblico come infermieri, poliziotti, insegnanti, autisti i cui stipendi arrancano.

"È cresciuto il numero di persone che vengono da fuori per svolgere lavori che fino a 20 anni facevano i modenesi".

Si può conciliare la politica di contenimento di suolo con la necessità di avere più case?

"Voglio far presente che in realtà il freno alla costruzione di nuove abitazioni ha riguardato in questi anni forse Modena città, ma non certo la ‘cintura’. Se consideriamo ‘la città metropolitana’ invece – Formigine, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola, Bastiglia, Soliera, Bomporto – le costruzioni sono cresciute in maniera esponenziale, tanto che in molti che lavorano a Modena hanno scelto di risiedere altrove. In un territorio pianeggiante i confini non sono poi così rigidi".

Parlando di Modena città se si sbloccassero le case sfitte si riuscirebbe a soddisfare la domanda?

"Non del tutto, però il vero problema riguarda la tutela del proprietario che ormai opta sempre di più per la vendita che per l’affitto. Occorre ripristinare il rapporto di fiducia tra inquilino e proprietario. Durante il covid gli sfratti sono stati legittimamente congelati, ma l’unica categoria che non ha ricevuto ristori perdendo denaro sono stati i proprietari".

Cosa ci guadagna il proprietario con il nuovo accordo?

"Un parziale adeguamento dei canoni ai prezzi di mercato, il dimezzamento dell’Imu e della cedolare secca che passa dal 21 al 10%. In concreto significa un risparmio di 500-700 euro l’anno di Imu e 600-700 di cedolare".