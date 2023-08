Affitti salati per gli studenti "Garanzie ai proprietari di case in cambio di canoni più bassi"

di Gianpaolo Annese

Assessore, come se la spiega questa impennata degli affitti che accomuna Modena a città molto grandi come Milano, Bologna, Roma?

"La città è all’interno di una tempesta perfetta, in senso buono. Cresce in termini di benessere, dal punto di vista turistico, universitario, è attrattiva sotto il profilo occupazionale. Tutti fattori che si scaricano sul mercato immobiliare. Contemporaneamente però per una precisa scelta politica la città non si è espansa molto in termini di edifici e il Pug attuale prescrive uno stop ulteriore all’espansione: il combinato disposto di questi elementi ha determinato come risultato un mercato immobiliare particolarmente competitivo".

Ritiene che la situazione vada bene così?

"Assolutamente no, dobbiamo intervenire tenendo presente che le politiche abitative sono uno strumento per ridurre l’aumento delle disuguaglianze; non possiamo correre il rischio che Modena diventi una città che esclude invece di includere: noi – quando si dice la differenza tra politiche di destra e di sinistra, anche a livello locale – al contrario riteniamo che questa debba essere una città per tutti, non per pochi".

Il Comune come può intervenire per mitigare gli affitti?

"All’interno del Pug approvato ci sono due strumenti specifici: il primo è il Full home, la possibilità per il proprietario di casa di affittare nell’ambito di accordi territoriali alloggi a studenti dietro precise garanzie da parte del Comune in cambio di un canone molto basso. In secondo luogo, procede la rigenerazione di immobili per rispondere in maniera strutturale ai bisogno di lavoratori e studenti-lavoratori: non possiamo permetterci che ci sia gente che non viene a Modena perché fatica a trovare casa o peggio ancora non viene perché troppo costosa".

Di che tipo di abitazioni stiamo parlando?

"Un esempio sono i due condomini di via Repubblica di Montefiorino gestiti da un fondo comune di investimento denominato ‘Scoiattolo’. In questo modo rispondiamo, grazie ad Agenzia Casa, a quella fascia grigia di chi è non ha un Isee così basso da poter accedere agli alloggi Erp ma neanche sufficientemente benestante da poter acquistare o affittare case a libero mercato".

Non si poteva arrivare più preparati negli anni passati a questa impennata di richieste governando il fenomeno invece di subirlo?

"Io ho 40 anni, ho fatto i miei anni di università a Modena 20 anni fa e le assicuro che tutto si poteva dire di Modena meno che fosse una città universitaria. L’esplosione è avvenuta negli ultimi anni e tutte le indagini indicano che Modena è ormai un punto di riferimento universitario nazionale e non solo. Deve continuare ad esserlo ed è per questo che abbiamo puntato sul potenziamento degli studentati – dal cantiere sant’Eufemia, al progetto di via Bonaccorsa, i 46 alloggi all’R-Nord, la riqualificazione della Fonderia Ex Corni – intervenendo peraltro senza costruire cattedrali nel deserto…".

In che senso?

"Dobbiamo tener presente che l’università di Modena tiene in termini di iscrizioni, ma la curva demografica ci dice che tra qualche decennio la popolazione universitaria italiana è destinata a scendere, per cui occorre non creare contenitori o campus isolati che poi alla distanza rimangano vuoti: occorre equilibrio e una crescita ordinata".

Può aver inciso l’esplosione dell’airbnb nell’aumento degli affitti?

"Sicuramente sì. Modena sta crescendo anche dal punto di vista turistico e i dati di Ferragosto lo dimostrano. Le modalità airnbnb è molto apprezzata dai visitatori stranieri, il nostro compito deve essere quello di conciliare questa tipologia di offerta ricettiva con la necessità di case a canoni accettabili per studenti e lavoratori, perché noi vogliamo che non solo gli studenti debbano avere la possibilità di abitare in città, ma anche di rimanerci quando lavorano".

Il Comune può agevolare questo percorso?

"È evidente che l’esplosione delle piattaforme digitali rende molto complicato il controllo da parte dei Comuni del mercato turistico, tuttavia occorre vigilare affinché vengano rispettate le regole dal punto di vista fiscale e stiamo valutando la possibilità di un limite per ciascun proprietario al numero di alloggi proponibili per finalità turistiche".