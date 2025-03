"Affitti, tutelare i canoni concordati"

Via libera in Consiglio a una mozione di maggioranza che riguarda l’Imu sui canoni concordati. "L’aumento dell’aliquota da 0,76 a 0,8 per il 2025 si rende necessaria – ha spiegato il capogruppo del Partito democratico Diego Lenzini – per mettere in sicurezza il bilancio, messo a dura prova dai tagli del governo. Ma chiediamo che dal 2026 si torni subito all’aliquota dello 0,76. Le politiche abitative sono al centro della nostra azione. I canoni concordati, a fronte di un mercato immobiliare che penalizza molte famiglie, deve essere incentivato e premiato e uno dei modi è l’agevolazione fiscale".

Semaforo verde anche all’altra mozione sulla tassa di soggiorno presentata da Alberto Bignardi, sempre di maggioranza a prima firma PD. Si chiede di "garantire equità nell’imposizione tenendo conto della categoria dell’esercizio e intervenendo maggiormente sugli affitti brevi", per esempio i B&B. Inoltre si chiede una maggiore progressività negli incrementi: a titolo di esempio, invece di applicare l’aumento di un euro per tutti, si chiede di modulare i ritocchi in base al calibro della struttura: quelle da una stella possono chiedere anche un supplemento minimo, gli alberghi a 5 stelle possono invece anche arrivare a tre euro.

Sul fronte case Acer infine il Partito democratico fa presente che dei 216 alloggi 63 non sono utilizzabili perché hanno bisogno di manutenzione per oltre 25mila euro. "Chiediamo – ha detto Lenzini – che entro la fine di quest’anno venga redatto un piano per rimettere in circolo anche queste abitazioni, necessarie per fronteggiare la domanda abitativa in città".

g.a.