Affluenza, Polinago in testa

E’ un’affluenza un po’ più tiepida, rispetto alle precedenti elezioni amministrative che però si esaurirono in una sola giornata (il 10 giugno 2018), quella registrata ieri ai seggi dei quattro Comuni al voto per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Alle 19, a Serramazzoni, negli 8 seggi allestiti nel Comune ha votato il 38,42% degli aventi diritto, rispetto al 42,70% del giugno 2018 alla stessa ora.

A Polinago, l’affluenza della domenica si è fermata al 45,19% contro il 51,45% di cinque anni fa. E’ comunque il Comune dei quattro modenesi in cui - in proporzione - i votanti si sono recati più numerosi alle urne nei due seggi. A Camposanto, fino alle 19 di ieri, ha invece votato il 38,05% degli aventi diritto contro il 40,91% delle precedenti amministrative. Infine Guiglia, col 37,10% dei votanti rispetto al risultato del 2018 che, alla stessa ora, era fermo a 38,91%. Malgrado il maltempo, che dovrebbe aver scoraggiato le gite domenicali, insomma, il voto è stato tiepido anche se non è escluso che molti elettori, soprattutto i più anziani, abbiano deciso di rimandare ad oggi proprio per uscire in una giornata migliore. La media dei votanti dei quattro Comuni, ieri alle 19, era ferma al 38,64% contro i 42,29% di elettori che, alla stessa ora di cinque anni fa, avevano già votato.