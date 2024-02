Agente assolto, sparava alle nutrie ma per servizio

Aveva denunciato un agente della polizia provinciale, sostenendo come lo stesso si fosse introdotto abusivamente nel suo terreno, sparando vicino agli edifici. Ieri l’operatore è stato assolto con formula piena: la difesa, nella persona dell’avvocato Cosimo Zaccaria ha dimostrato come l’agente si trovasse sul posto per servizio e come, su disposizione del piano regionale, stesse partecipando alla caccia alle nutrie. L’episodio è avvenuto lo scorso anno nella frazione di San Martino Spino. Era stato un agricoltore del posto a denunciare l’ agente della polizia provinciale, sostenendo come l’operatore fosse entrato abusivamente nei terreni agricoli, sparando colpi di fucile vicino alle abitazioni private. L’agricoltore aveva presentato un esposto all’autorità amministrativa della provincia e si era aperto il procedimento penale. Nel corso del processo, però, il legale difensore ha dimostrato come l’imputato si trovasse appunto sul posto per un ordine di servizio e come fosse autorizzato alla caccia delle nutrie, come da disposizione regionale. Inoltre l’’operatore si trovava a debita distanza dagli edifici situati nella zona. Ieri l’agente è stato assolto con formula piena