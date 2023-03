Modena, agente fuori servizio fa arrestare due rapinatori

Modena, 30 marzo 2023 – Un agente di polizia fuori servizio ha reso possibile l’arresto di due presunti rapinatori a Sassuolo. Si tratta di un 24enne ed un 26enne ritenuti essere gli autori di una rapina aggravata (i due hanno esploso a scopo intimidatorio un colpo con una scacciacani) avvenuta poco prima ai danni di un uomo a cui avevano sottratto 3.150 euro in contanti. Il poliziotto, del commissariato sassolese, stava facendo jogging vicino al fiume Secchia, quando casualmente ha sentito l’uomo che dava l’allarme per la rapina subita telefonando al 112. A quel punto l’agente, in contatto con la sala operativa del commissariato di Sassuolo, si è messo all’inseguimento dei due sospettati. I presunti rapinatori per far perdere le tracce sono entrati in un bar di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Ben presto il locale è stato circondato dai mezzi della polizia e i due sono finiti in manette: addosso avevano, oltre ai contanti, una pistola scacciacani utilizzata per sparare un colpo in aria a scopo intimidatorio, durante le fasi della rapina.