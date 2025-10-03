Agenti di Sassuolo, stage in procura

L’esperienza di stage formativo presso la Procura della Repubblica di Modena, avviata oltre due anni fa, rivolta agli agenti ed ufficiali della polizia locale di Sassuolo, compie un importante passo in avanti. A partire da mercoledì scorso, infatti, la collaborazione tra Procura e Comune di Sassuolo diviene ancora più stretta. E’ stato infatti firmato un accordo che prevede una presenza continuativa, per la durata di un anno, prorogabile, di un ufficiale della polizia giudiziaria appartenente al Comando di Sassuolo presso la Procura di Modena.

L’ufficiale di polizia giudiziaria del Comando di Sassuolo distaccato in Procura avrà occasione di perfezionare le proprie conoscenze giuridiche in materia di diritto penale sostanziale e procedurale, acquisire buone prassi in materia di trattazione e redazione delle comunicazioni di notizie di reato nonché della trattazione dei reati da codice rosso.

Prosegue, quindi, il percorso intrapreso qualche anno fa dalla Procura modenese, che ha attivato protocolli di intesa per lo svolgimento di un percorso di formazione permanente per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria facenti capo alle polizie locali della provincia: già nell’estate del 2023 Emilj Ricci, Ispettore della polizia locale di Sassuolo, aveva concluso lo stage formativo e la validità del percorso di collaborazione trova conferma in questo ulteriore ‘step’, finalizzato a rendere ancora più efficiente l’attività della polizia locale sassolese anche attraverso la successiva formazione ‘a cascata’ degli altri agenti.