Agenti fuori servizio ritrovano una donna scomparsa

Erano fuori servizio, tre operatori della Polizia locale e uno della Polizia di Stato, ma hanno comunque deciso di verificare due segnalazioni ricevute nella stessa giornata, contribuendo così, in una sola sera, prima al recupero di un furgone rubato e poi, soprattutto, al ritrovamento di una donna la cui scomparsa era stata denunciata nel pomeriggio in un paese della provincia. È successo tutto lunedì sera. I quattro erano insieme e stavano attraversando il quartiere Sacca poco prima delle 22 quando, insospettiti dal passaggio di un furgone, privo del vetro del montante anteriore destro, diretto in via La Marmora, hanno deciso di effettuare un controllo nella vicina zona industriale. A motivare la scelta degli operatori è statoil ricordo di una segnalazione diffusa nel pomeriggio che riferiva il furto di un furgone modello Fiat Ducato, lo stesso del veicolo in transito notato. E infatti era lo stesso ed è stato ritrovato in via Delle Nazioni. Ma non solo. Lì vicino era posteggiata anche l’auto di una donna scomparsa. 59 anni, era nell’abitacolo, sdraiata sui sedili posteriori e assopita, coperta da una giacca, non visibile all’esterno. Gli agenti però hanno illuminato l’interno, l’hanno identificata e affidata ai sanitari del 118, dopo aver informato i familiari.