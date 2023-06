Agenti in bicicletta vigilano sui parchi

La Polizia Locale ha cominciato ieri un servizio di pattugliamento delle aree verdi con agenti in bicicletta: l’iniziativa, per ora in via sperimentale, consentirà al personale di entrare nei parchi e percorrerli in modo più agevole ed efficace rispetto ai colleghi delle pattuglie in auto o motocicletta. Gli agenti saranno dotati di ’mountain-bike’ a pedalata assistita. I controlli ’ecologici’ avranno carattere periodico. Sottolinea il Comandante Davide Golfieri: "Gli agenti verificheranno il rispetto delle norme di comportamento (atti vietati, conduzione dei cani, tutela della quiete...".