"Agenti male impiegati Si attivi ’Nonno vigile’"

"Occorre un aggiornamento e una modifica nella gestione degli uomini e delle donne della polizia locale troppo spesso male impiegati". L’accusa è di Fratelli d’Italia sul tema sicurezza. "Basti pensare che, ogni mattina, tutto il personale tranne due pattuglie viene utilizzato (per un’ora e mezza su sei di turno) per il servizio di assistenza a favore degli alunni all’esterno degli edifici scolastici, superiori comprese". Lo stesso servizio, proseguono da Fd’I, "poi viene effettuato anche all’uscita, in base all’orario del termine delle attività scolastiche spesso in tarda mattinata e nel primo pomeriggio". Al di là "della facile intuizione di come non sia già di per sé ben gestito questo servizio – in quanto è facilmente intuibile che un alunno di un istituto superiore abbia capacità di comprensione nella scelta del momento in cui attraversare la carreggiata – questo impiego massiccio di uomini e donne a copertura della quasi totalità degli istituti scolastici fa sì che, qualora ci siano (come spesso accade) richieste di interventi simultaneamente, si proceda a rilento". Si prenda come esempio " la fascia oraria della mattina con sole due pattuglie ’libere’. Il terzo intervento, automaticamente, va in coda e così via fino al ripristino delle unità impegnate nelle scuole creando una vera e propria lista d’attesa e causando non pochi disservizi ai cittadini in termini di prontezza di intervento". Prontezza che "è fondamentale anche per evitare il blocco di intere zone qualora interessate da incidenti".

Un altro servizio per Fratelli d’Italia "non più necessario è quello che vede l’utilizzo quotidiano di due agenti sui carro attrezzi volto a gestire le rimozioni". Fratelli d’Italia chiede l’istituzione del servizio di ’nonno vigile’, "che vede l’utilizzo di volontari e associazioni così da garantire sì l’importante servizio di assistenza agli attraversamenti pedonali, senza però bloccare risorse fondamentali per la città. Tale servizio è già attivo nella maggioranza delle città italiane, per esempio Parma (amministrata dalla sinistra) dove i ’nonni vigili’, da anni, sono punto di riferimento per le famiglie e rappresentano un aiuto fondamentale per la polizia locale".