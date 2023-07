Agenti schierati: parco Pertini al setaccio

Iniziato nella serata di lunedì e terminato nella notte di ieri l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal questore Burdese, mirato al centro cittadino del capoluogo.

Il servizio ha visto il dispiegamento di un articolato dispositivo con rinforzi giunti appositamente anche da fuori provincia e regione. I pattugliamenti appiedati hanno battuto, in maniera coordinata e contestuale, il centro storico e i parchi cittadini lungo i viali.

In particolare, procedendo ad un controllo nell’area di parco Pertini, adiacente al teatro Storchi, sono stati fermati quattro cittadini stranieri privi di documenti di riconoscimento. Due stranieri di 21 e 35 anni, sedicenti tunisini, in esecuzione di provvedimento di trattenimento firmato questa mattina dal Questore, sono stati accompagnati al Cpr di Roma da dove verranno definitivamente rimpatriati nei prossimi giorni. A seguito di ispezione è stata trovata droga (hashish e cocaina) e un monopattino in stato di abbandono.

Nel corso dell’operazione pattugliatati anche il Parco Novisad e l’autostazione, dove veniva rintracciato uno straniero 39enne, che infastidiva coppie di giovani in transito.