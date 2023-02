"Agenti sospesi, no a teatrini politici Si rispetti la presunzione d’innocenza"

"Nell’attendere che la magistratura accerti i fatti, continueremo ad essere al loro fianco e non li abbandoneremo, perché hanno anche loro diritto di essere difesi e tutelati fino al termine del percorso giudiziario".

La Segreteria Regionale del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale) prende posizione sulla vicenda che ha visto quattro appartenenti alla Polizia Locale di Sassuolo sospesi dal servizio in quanto destinatari di accuse gravissime e si scaglia contro quello che il segretario Luca Falcitano definisce "un teatrino". Allestito da una politica "che cerca di strumentalizzare i fatti di cronaca per pura opportunità, la quale va a discapito del lavoro straordinario che quotidianamente mette in campo, per l’altrui interesse e per la sicurezza della comunità, la Polizia Locale". Nel mirino del segretario regionale del SULPL principalmente le posizioni – durissime – assunte in merito alla vicenda da Partito Democratico e Azione Civica, ma più in generale "certi partiti politici che a livello nazionale e nei vari talk show alzano i toni perché sia garantito il diritto costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, mentre a livello territoriale fanno l’esatto opposto con l’aggravante di strumentalizzare le divise, dimenticandosi che dietro queste uniformi vi sono donne e uomini, colleghe e colleghi che con le loro famiglie stanno affrontando, da soli, un calvario giudiziario".

La giustizia, conclude Falcitano, faccia il suo corso e la magistratura, l’auspicio, accerti quanto accaduto, "ma la politica abbia rispetto dell’operato della Magistratura e delle Forze di Polizia anche Locali, evitando scivolate pubbliche su diritti costituzionali come la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva".