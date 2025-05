"Agenzia delle Dogane, riorganizzazione caotica. Nessun coinvolgimento"

La Fp Cgil di Modena esprime forte preoccupazione e contrarietà per la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che sta interessando i territori dell’Emilia Romagna e delle Marche. In provincia di Modena la riorganizzazione interessa la sede di Campogalliano con circa 50 addetti. "I lavoratori e le lavoratrici sono completamente disorientati – fanno sapere – per la mancanza di informazione e condivisione delle modalità della riorganizzazione posta in essere e stanno lavorando con grande affanno.

L’assenza di indicazioni rischia infatti di generare una pericolosa paralisi organizzativa con effetti sulla erogazione dei servizi Doganali e gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale dei nostri territori. Una riorganizzazione imposta dai vertici nazionali dell’Agenzia senza coinvolgere i diretti interessati".