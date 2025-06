Agenzia per la Mobilità, il bancomat ‘aziendale’ usato in negozi di abbigliamento

Modena, 30 giugno 2025 – Non solo bonifici (quasi 70 in 5 anni), anche prelievi con il bancomat ’aziendale’ assegnato all’amministratore unico ma lasciato nella cassaforte dell’ufficio alla quale pare avesse accesso anche la dipendente ’infedele’ scoperta ad aprile grazie alla causale di un viaggio istituzionale pagato da un altro ente pubblico.

Emergono ulteriori dettagli della spinosa vicenda che vede l’Agenzia per la Mobilità di Modena al centro di un caso non solo giudiziario ma anche politico, visto che il numero uno (ma oggi ci sarà la successione) è attualmente il segretario provinciale del Pd, Stefano Reggianini. Secondo quanto si apprende la dipendente ’infedele’, accusata da Amo – che ha depositato la denuncia la settimana scorsa – di essersi intascata 500mila euro di soldi pubblici, avrebbe utilizzato la carta di debito non solo per rifornire la cassa di contanti (operazione che era stata autorizzata dai responsabili), ma anche per spese diverse, come in negozi di abbigliamento. Non solo. Sempre da quanto si apprende risulterebbero anche dei prelievi di euro senza motivazioni inerenti l’attività lavorativa e con ’causali’ singolari legate ad acquisti o pagamenti (pare anche le utenze delle pensiline, per esempio) per i quali non si potrebbero utilizzare i contanti.

Ma tutto questo è ancora oggetto di accertamenti da parte ovviamente in primis della società (che, lo ricordiamo, gestisce un servizio pubblico e ha un volume d’affari di 40 milioni di euro) accertamenti che dovranno essere poi valutati da un giudice. La domanda che tutti – in primis l’opinione pubblica – continuano a farsi è: ma come ha fatto una sola persona a fare tutto quello che ha fatto senza che nessuno se ne accorgesse? Nessuno, tra responsabili, colleghi, consulenti esterni, revisori, collegio sindacale... Nessuno si era mai accorto di nulla prima di quel fatidico 16 aprile? Perché è vero che un giudice dovrà decidere se la dipendente licenziata ad aprile ma denunciata solo la settimana scorsa è responsabile o no. Ma comunque quei soldi sono spariti e sono finiti su conti non di Amo. E questo è un fatto inconfutabile.

Chi ha fatto sparire i soldi ha utilizzato un sistema ingegnoso: la cifra totale data dai singoli bonifici, a quanto si apprende, non avrebbe avuto corrispondenza con la somma complessiva indicata sui cartacei: in sostanza la somma sarebbe stata ’gonfiata’, a volte raddoppiata per far finire una congrua differenza nei conti correnti che, secondo Amo, sarebbero riconducibili alla dipendente.

Infine, l’Agenzia per la Mobilità facendo altri accertamenti sui movimenti contabili degli ultimi cinque anni (la denuncia depositata in procura infatti è di ben 300 pagine compresi gli allegati, come ha fatto sapere la stessa Amo con un comunicato stampa) si sarebbe accorta ora che l’impiegata (parificata da contratto di assunzione al ruolo di un capo ufficio) si sarebbe versata come stipendio una cifra maggiore, pare, di quella spettante.

Se tutto questo fosse vero – e lo stabilirà, lo ripetiamo, solo la magistratura – allora torniamo alla domanda delle domande: i controlli sono stati fatti visto che parliamo di soldi pubblici?