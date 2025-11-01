Agenzia per la Mobilità. Nominato nuovo revisore dei conti:. Riccardo Bonetti sostituisce Rosati

È Riccardo Bonetti il nuovo revisore unico dell’Agenzia per la mobilità di Modena, dopo le dimissioni presentate il 30 ottobre da Vito Rosati. Bonetti è stato nominato dall’assemblea dei soci di aMo che si è riunita ieri in viale martiri: presenti 20 Comuni e la Provincia, per un totale dell’89% delle quote del capitale sociale.

Durante l’assemblea è stato anche fornito un aggiornamento e un’informativa sulle azioni intraprese per il percorso di consolidamento della Società, dopo l’illecita sottrazione di denaro pubblico per la quale è stata sporta denuncia e aperto un fascicolo in procura. In particolare, tra i principali punti elencati, è confermata la piena operatività del nuovo direttore Roberto Bolondi; è in corso l’aggiornamento dello statuto della società; sono terminate le interviste interne come da prassi per l’applicazione del modello 231 ad opera del professor Garuti; sono in elaborazione il nuovo regolamento finanziario e il nuovo piano anticorruzione e trasparenza; è in via di pubblicazione l’avviso per l’istituzione di un Comitato di garanti.

aMo è anche al lavoro per la preparazione di una prossima assemblea dei soci dove verrà valutato il parere – in corso di elaborazione - per l’esperimento di un’azione sociale di responsabilità volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. È stata ricordato anche l’esposto in autotutela alla Corte dei conti rispetto agli ammanchi riscontrati.

Per quanto riguarda il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, ottenuto dalla Società nei confronti dell’ex dipendente accusata di aver incassato bonifici indebiti sul conto corrente a lei intestato, è stata fissata tra alcune settimane l’udienza per la conferma del titolo esecutivo.

"Ribadiamo la piena fiducia nell’operato della giustizia – dichiara l’amministratore unico Andrea Bosi (nella foto) – nel rispetto delle tempistiche necessarie. Gli inquirenti sono al lavoro, nell’ambito dei procedimenti penali e civili in cui aMo è parte lesa, per ottenere giustizia e per recuperare le somme sottratte illecitamente. Il quadro delle presunte responsabilità risulta sempre più chiaro, anche a seguito di ulteriori documentazioni riconducibili all’ex dipendente recentemente rinvenute presso i locali di aMo, prontamente consegnate alla Guardia di Finanza in uno spirito di massima collaborazione.

aMo ha anche fatto il punto con i soci su questioni strettamente operative: la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico che avanza in linea con le previsioni.