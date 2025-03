Agevolazioni per coloro che hanno disagi economici

Il Governo, consapevole delle difficoltà di molti cittadini nel pagare le bollette causa i rincari dell’energia, è intervenuto con un decreto varato nelle ultime ore. In sostanza, ci sarà un bonus di 200 euro (limitato nel tempo) per tutte le famiglie al di sotto dei 25mila euro annui di reddito.

Per quanto riguarda la rateizzazione delle bollette, sul sito di Hera è pubblicato un vademecum su come fare. La multiutility dà la possibilità di fare richiesta di un piano di rateizzazione delle bollette, che riguarda famiglie e anche i clienti business. Prosegue inoltre, in collaborazione con i Comuni, l’applicazione dei Protocolli di Intesa che si pongono l’obiettivo di prevenire le sospensioni dei servizi per le persone assistite, segnalate dai servizi sociali e dagli enti che si occupano di servizi alla persona. Questa collaborazione rappresenta un elemento distintivo di Hera nel panorama delle multiutility e delle società di vendita.

Tutte le iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà economica sono inoltre riepilogate nella guida SOStegno Hera disponibile sul sito internet del Gruppo e periodicamente aggiornata.

La guida contiene tutte le informazioni necessarie per conoscere le opportunità di contenimento delle spese per servizi energetici e acqua, riservate ai clienti Hera Spa e Hera Comm in stato di difficoltà economica o di disagio fisico.