Aggiudicati i lavori per realizzare la nuova scuola

Sono stati aggiudicati in via provvisoria all’impresa Dedalo Costruzioni srl di Modena i lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Villanova, composta da tre sezioni per complessivi 75 posti, il cui avvio è previsto dopo l’estate.

È attualmente in corso la verifica dei requisiti per l’assegnazione definitiva dell’intervento relativo al nuovo edificio scolastico, per un valore complessivo di 3 milioni 100 mila euro, finanziato con Fondi Pnrr nell’ambito del programma Next Generation Modena: 2 milioni 400 mila euro per progetti finanziati direttamente dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, 240 mila euro dal Fondo opere indifferibili e 460 mila euro da risorse confluite in avanzo vincolato del Comune.

La nuova scuola dell’infanzia sorgerà in un’area compresa tra le strade via di Villanova e via Cremaschi, in zona centrale e facilmente accessibile ai residenti della frazione anche a piedi e in bicicletta, vicina al nido Trottola, con cui si configurerà come Polo per l’infanzia per dare continuità all’esperienza dei bambini, a completamento del polo scolastico che già comprende sempre lì accanto anche la primaria Menotti. Tra le diverse strutture scolastiche verrà realizzata una piazza comune, luogo protetto e di interscambio fra gli studenti e i genitori.