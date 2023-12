Aggredì con l’accetta due giovani: condannato

Avevano vissuto momenti di puro terrore quella notte quando, a Carpi, nell’ottobre del 2020 erano state aggredite da un 63enne armato di accetta. Soccorse da due fratelli, l’uomo aveva tentato di aggredire pure loro ma anche di travolgerli con l’auto. Il responsabile, un 63enne era stato arrestato per tentato omicidio. Nei giorni scorsi l’uomo è stato condannato a un anno e nove mesi di carcere, più 6 mesi di reclusione per il possesso dell’arma.

Le ragazze, quella notte, si erano infatti salvate grazie all’intervento dei fratelli, che le avevano fatte salire a bordo dell’auto per poi darsi alla fuga. L’aggressore, però, li aveva inseguiti e tamponati più volte ad un semaforo, costringendoli a scendere dal mezzo. A quel punto l’uomo (che agì senza alcun motivo) aveva tirato fuori un’accetta aggredendo anche i due giovani, senza riuscire però a ferirli. I due fratelli lo avevano e non senza fatica disarmato ma il 63enne, dopo aver tentato pure di investirli, era fuggito. Successivamente era stato individuato e arrestato dai carabinieri. L’uomo è stato anche condannato ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 8mila euro per ciascuna parte civile costituita. L’imputato era appunto accusato di minacce e tentato omicidio: dopo essere stato disarmato era risalito in auto e aveva ‘puntato’ i fratelli a tutta velocità, con lo scopo di investirli, ripetendo il tentativo di investimento per ben tre volte. Non riuscì nell’intento in quanto i due schivarono il mezzo e dunque l’impatto, gettandosi di lato.