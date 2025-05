Aggredì connazionale condannato a 11 anni

È stato condannato a 11 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di tentato omicidio l’uomo di origine pakistana che, a ottobre 2022, in via Leopardi, ha brutalmente aggredito un connazionale 30enne residente a Carpi. In totale sono 18 i soggetti, di nazionalità pakistana, prevalentemente residenti a Brescia, coinvolti nel violento agguato ai danni di due connazionali: per due era stato richiesto il giudizio immediato, considerata la loro maggiore responsabilità di quanto accaduto quella notte, e attualmente si trovano nel carcere di Brescia.