Aggredì i volontari della Croce Rossa: rintracciato all’Errenord e denunciato

Il fenomeno ha generato soprattutto negli ultimi mesi un certo allarme sociale: sono state parecchie le aggressioni ai danni del personale sanitario ma le forze dell’ordine hanno prontamente individuato gli aggressori. La polizia, infatti, aveva già denunciato due stranieri responsabili di altrettante aggressioni ai sanitari del 118 ed erano in corso indagini sul terzo autore di violenza. Quest’ultimo, un marocchino 29enne è stato individuato e denunciato dagli agenti della polizia locale. Si tratta dello straniero che a fine luglio aveva aggredito i volontari della Croce rossa italiana a cui si era rivolto per ricevere assistenza medica. L’episodio si era verificato all’esterno degli spazi di via Attiraglio e il giovane aveva pure lanciato pietre contro gli operatori; inoltre, qualche settimana prima aveva minacciato il personale del Centro stranieri e aveva danneggiato gli arredi della struttura comunale di viale Monte Kosica. A distanza di alcuni giorni dai due episodi, il 29enne è stato rintracciato nel noto complesso Errenord e denunciato dalla Polizia locale. Ora l’uomo dovrà anche lasciare l’Italia. Il 29enne è stato sorpreso a bivaccare in un giaciglio di fortuna fatto di coperte e cartoni ed è stato denunciato per le due aggressioni. A a suo carico la Questura ha emesso un provvedimento di espulsione dall’Italia e un Daspo urbano. Come noto l’area dell’Errenord si conferma al centro di numerosi episodi di criminalità. Lo scorso sei agosto, infatti, uno straniero è stato aggredito e rapinato proprio nel parcheggio del supermercato Aldi. In base a quanto denunciato dall’uomo, lo stesso la sera precedente aveva parcheggiato l’auto essendo rimasto a piedi. Aveva dormito nella vettura e, quando alle 6 si era svegliato per recarsi in bagno, era stato colpito con una bottigliata alla testa e rapinato della borsa e del sacchetto di alimenti che custodiva nel mezzo.

v.r.