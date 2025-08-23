Aggredì una donna a Magreta, a ottobre inzierà il processo

Ha commesso gravissimi reati ancora minorenne: ora per lui inizierà il processo. E’ stata fissata per il prossimo 21 ottobre l’udienza nei confronti dell’oggi 18enne di origine tunisina, accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina – reati pluriaggravati – nei confronti della 66enne di Tabina di Magreta aggredita mentre faceva jogging lo scorso 15 aprile, sulla pista ciclabile di via Tomaselli. Il giudice presso il tribunale per i minorenni, dottoressa Chiara Alberti, nell’accogliere la richiesta della procura aveva disposto il giudizio immediato nei confronti del giovane e la difesa ha chiesto il rito abbreviato per l’imputato. Come noto l’allora minorenne, quel pomeriggio si era allontanato in bicicletta dalla comunità di accoglienza Orione 80 in cui era ospite e, notata la vittima lungo la strada, l’aveva aggredita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, subito accorsi sul posto l’imputato quel giorno avrebbe afferrato la donna stringendole il collo con il suo braccio per poi colpirla con numerosi pugni e trascinarla all’interno di un canale presente al margine della strada. Qui – secondo quanto emerso dalle indagini – il minore l’aveva gettata a terra e bloccata per poi costringerla a subire atti sessuali. Il reato di violenza sessuale è agravato dall’aver aggredito la vittima in un campo isolato. Il 18enne risponde anche di tentato omicidio: secondo la procura, utilizzando uno scaldacollo che le vittima indossava, glielo aveva stretto attorno al collo con estrema violenza e allo scopo di ucciderla. Il ragazzino si era addirittura impossessato della fede che la donna aveva al dito. Da qui anche l’accusa di rapina.