Aggredisce gli agenti: arrestato

Danneggia i segnali stradali poi aggredisce gli agenti e viene arrestato per lesioni e resistenza. E’ successo mercoledì sera. Erano circa le 21 quando una pattuglia della squadra Volante ha dato ausilio a personale del 118 in difficoltà con una persona che a bordo della propria auto, percorrendo via Remesina Interna, aveva urtato parte della segnaletica stradale ed i paletti che delimitano la ciclabile. I sanitari arrivati in soccorso erano stati aggrediti verbalmente dall’uomo. Anche nei confronti degli agenti, il 35enne verosimilmente ubriaco (ma ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest), ha continuato a tenere un comportamento aggressivo. Una volta arrivato in Commissariato, ha poi colpito gli operatori con calci e pugni tanto che gli agenti hanno dovuto ricorrere allo spray urticante per fermarlo. Gli agenti colpiti hanno riportato lesioni con prognosi di alcuni giorni.