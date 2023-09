Aggredisce due minorenni e li rapina del cellulare: denunciato 32enne

Modena, 26 settembre 2023 - Non sempre le rapine sono a opera di baby gang: stavolta le vittime sono due ragazzini: la squadra volanti di Modena, la scorsa notte, ha denunciato un 32enne: l'uomo avrebbe aggredito due minorenni, per rapinarli del cellulare. La segnalazione della rapina è arrivata in piena notte e ha dato il via alle indagini: il rapinatore, secondo il racconto di un testimone, poche ore prima si era reso responsabile di una rapina a danno di minori: aveva bloccato i ragazzini e, minacciandoli e strattonandoli, aveva sottratto loro un cellulare. Ricevuta la segnalazione, la Volante ha avviato una ricerca nelle vie limitrofe e ha rintracciato il sospetto, lo ha fermato e condotto presso gli uffici della Questura per gli adempimenti del caso. Qui l'uomo è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e denunciato per rapina.