Aggredisce una donna dopo aver tentato due furti: arrestato a Mirandola

Modena, 21 novembre 2023 – Aggredisce una donna dopo aver tentato due furti. Un ventenne originario del Marocco è stato denunciato per lesioni, tentato furto con strappo e danneggiamento. È successo giovedì scorso a Mirandola, dopo è giunta una telefonata di allarme che segnalava un uomo intento a infrangere il vetro di un’auto, in viale Gramsci. Giusti sul posto, gli agenti di polizia hanno ricostruito che il ventenne avrebbe rubato una bicicletta assicurata ad una rastrelliera all’interno di un’area cortiliva, successivamente tentato di strappare il marsupio ad un passante, senza riuscirvi, ed infine aggredito una donna, la proprietaria della bicicletta. Proprio la donna si sarebbe riparata all’interno della sua auto e l’uomo per questo avrebbe scagliato la bici contro la vettura, prima di rompere il finestrino con le mani e strattonare la donna. L’uomo, fa sapere la procura in una nota, era in stato di alterazione dovuto all’alcol. Arrestato, il ventenne si trova ora in carcere dopo la convalida