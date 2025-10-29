Aggredita alle spalle sotto casa : "Afferrata alla gola e gettata a terra. Non riconosco più la mia città"

Rabbia, choc e incredulità dopo l’aggressione sotto casa, in via San Faustino. A raccontare l’accaduto è la stessa vittima, Angela Baranzoni, anche tramite i social: "Lunedi alle 18 circa sono stata aggredita alle spalle davanti alla porta di ingresso del mio condominio. Quell’uomo (dall’identikit di origini straniere), mi ha preso per il collo tentando di trascinarmi altrove. Io ho reagito assestandogli una gomitata allo stomaco e un calcio allo stinco. A quel punto, forse colto di sorpresa mi ha gettata rovinosamente a terra ed è scappato. Sono intervenuti prontamente i carabinieri, che non finirò mai di ringraziare". I carabinieri sono rimasti sul posto per circa due ore al fine di verbalizzare la denuncia e ottenere più elementi possibili per identificare l’aggressore. L’ipotesi è che fosse un tentativo di violenza sessuale. "Non l’ho visto in faccia, ho pensato solo a liberarmi. Non penso volesse derubarmi ma trascinarmi da qualche parte per violentarmi. Ricordo che aveva una giacca a vento nera, il cappuccio alzato e i pantaloni grigi. Non ha detto una parola – spiega la vittima –. Spero che lo trovino al più presto". Presenterà una denuncia per percosse non essendoci la certezza sul movente sessuale.

La donna, con esperienza da infermiera, stava semplicemente raggiungendo il garage dove solitamente si allena sulla cyclette, ha lottato con l’aggressore mettendolo in fuga e riuscendo poi a citofonare allertando il marito. Non ha riportato fortunatamente ferite – "c’era lo zaino a terra che mi ha protetto il volto attutendo la caduta" – ma la paura e l’angoscia sono difficili da cancellare. "Questa non è più la mia città, non la riconosco. Non si può più uscire, specialmente le donne non possono più farlo. Ma è possibile? Io non voglio rinunciare alla mia libertà" spiega rivendicando il diritto a scendere le scale della sua abitazione per raggiungere la cyclette e la volontà di non cambiare le sue abitudini. La residente si chiede: "Le istituzioni dove sono? Il sindaco e il Comune cosa fanno?". La 63enne chiede di riconoscere la gravità della situazione in città, invece di "nascondere la testa sotto la sabbia". Vuole poi scuotere le coscienze anche di "certi cittadini che minimizzano, che non vogliono vedere. Svegliatevi che è ora!". Mattia Meschieri, referente del Comitato ’Modena merita di più’ ha raggiunto la vittima, che aveva partecipato domenica alla manifestazione per la sicurezza: "Mi chiedo come sia possibile che accada tutto questo, è agghiacciante. E ci sono tanti reati ’sommersi’, molti di più di quelli che sappiamo. Questo fa davvero paura".

Valentina Reggiani