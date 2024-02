Aggredita una donna. Le strappano la borsa e si rompe le costole

Stava tornando alla propria macchina, dopo essersi recata presso il mercato cittadino. All’improvviso è stata aggredita da un malvivente che, nel tentativo di strapparle la borsetta, l’ha trascinata a terra, causandole la frattura delle costole. Il giovane ha quindi cercato di darsi alla fuga a sua volta, ma è inciampato e subito dopo è stato bloccato da alcuni cittadini fino all’arrivo degli agenti della polizia locale, che lo hanno arrestato. Il grave e violento episodio è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10.30 tra via della Pace e via Costa, a Sassuolo. Vittima della rapina una anziana di 76 anni che è stata medicata e dimessa dall’ospedale, a seguito dell’aggressione con una prognosi di un mese a causa delle serie lesioni riportate. A finire in manette un giovane magrebino pare già noto alle forze dell’ordine. Indignato per quanto accaduto il figlio dell’anziana: "Mia madre è stata trascinata per qualche metro dal balordo che cercava di rubarle la borsetta – spiega l’uomo :– tra amicizie e conoscenze ma anche familiari non è la prima volta che capitano questi episodi a Sassuolo. Mia mamma è stata aggredita in pieno giorno e in un buon quartiere: non era in periferia e credo questa sia un’aggravante in più essendo una via ‘blasonata’".

Valentina Reggiani