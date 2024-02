Aggrediti quattro poliziotti

Venerdì pomeriggio, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi con l’ausilio della Polizia locale ed il concorso del Reparto Prevenzione Crimine, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato tutto il centro cittadino. Sono state identificate 107 persone, di cui 20 straniere, controllati 35 veicoli, anche con la predisposizione di cinque posti di controllo lungo le principali arterie cittadine. Alle ore 17.30, la Volante ha proceduto all’arresto di un cittadino tunisino di 26 anni per il reato di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Una pattuglia, nel transitare in via Santa Chiara, ha notato il 26enne a bordo di una bicicletta: alla vista della Polizia, ha tentato invano la fuga. Inseguito a piedi e raggiunto da quattro agenti, ha opposto loro resistenza, offendendoli e colpendoli con calci. Gli operatori, portati in Pronto soccorso, sono stati dimessi con prognosi di sette giorni. All’esito della direttissima di ieri mattina, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena. "Esprimo il mio plauso alle Forze dell’Ordine per il loro quotidiano impegno, e la mia piena solidarietà agli agenti aggrediti - commenta Federica Boccaletti, Fratelli d’Italia -. Questo fatto di cronaca è l’ennesima dimostrazione di come il centro storico sia una delle zone più critiche di Carpi, frequentato anche da balordi o criminali e trascurato dall’Amministrazione".

m.s.c.