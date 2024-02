Aggredito con l’acido: “La donna che mi perseguitava mi controlla sul web: ho paura”

Modena, 17 febbraio 2024 – «Mi controlla. Anche ieri ha visualizzato il mio profilo Linkedin con un profilo ‘fantasma’: si legge solo il suo nome ma non vi sono foto. Mi aveva giurato vendetta e temo sinceramente per la mia incolumità". A parlare con voce tremante, che comprensibilmente non nasconde una certa agitazione è Daniele Polacci, il 32enne di Montecreto che il 4 gennaio 2020, in piazza Gae Aulenti a Milano, fu aggredito con l’acido da una 44enne. Una donna che il giovane aveva incontrato in una sola occasione. A settembre 2020 l’imputata era stata condannata a due anni di carcere e due anni di Rems, che stava scontando in una struttura in Piemonte ma il ‘fine pena’ si sta avvicinando e, a quanto pare, la donna non ha dimenticato la vittima, almeno secondo il giovane modenese.

«E’ ovvio che continua a controllarmi, che mi ha ancora in testa – spiega il giovane Polacci – mi sono pure trasferito ma ho comunque paura. Già a novembre avevo trovato la notifica relativa alla visualizzazione del mio profilo Linkedin. Ora ho trovato una nuova notifica. Non c’è la foto su quel profilo ma c’è il suo nome: è sufficiente per capire che mi sta tenendo d’occhio. Ho paura, non posso nasconderlo: se è uscita sono certo che verrà a cercarmi perché mi aveva giurato vendetta e temo che la metta in pratica. Sono finito in cura dopo l’aggressione, ciò che è accaduto ha condizionato tutta la mia vita e faccio molta più fatica, ancora oggi, a relazionarmi con le donne. Per riuscire a fidarmi di qualcuno mi occorre molto tempo".

La richiesta del 32enne è che si ‘vigili’ e non si dia nulla per scontato. "Sicuramente avrà seguito un percorso nella struttura ma so, perchè la conosco, che non è cambiata e mi sento in pericolo anche perché già allora, nonostante fosse rinchiusa in carcere, continuava a mandarmi lettere".

La donna è indagata anche per tentato omicidio nei confronti del 32enne. Infatti, dopo aver ferito il giovane con l’acido era fuggita in treno a Genova dove era stata subito arrestata. In carcere a Genova era rimasta meno di un mese per poi essere trasferita a San Vittore, a Milano.

In quel mese trascorso a Genova, però, secondo le indagini aveva individuato una persona, una sorta di sicario offrendole 10mila euro per uccidere Polacci o per trovare qualcuno che potesse farlo. La persona in questione, la compagna di cella sudamericana, spaventata si era subito recata dal direttore del carcere, denunciando l’accaduto. Da qui l’indagine per tentato omicidio. Non solo: la donna dal carcere aveva continuato a minacciare Polacci inviandogli diverse lettere in cui esprimeva odio e rancore nei suoi confronti.

"Sono certo che verrà a cercarmi - conclude Polacci - occorre fare qualcosa". Vittima e stalker si erano conosciuti in una chat di incontri e si erano dati il primo appuntamento in piazza Gae Aulenti ma il giovane poco dopo, intuendo che in quella donna c’era qualcosa di strano, si era allontanato. Masia gli aveva chiesto poi una sorta di appuntamento ‘chiarificatore’ al quale si era presentata con un flacone di acido, lanciandolo sul volto del ragazzo.