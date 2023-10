Aggredito da minorenni: "Comandiamo noi"

"Dopo avermi buttato a terra e preso a testate mi hanno detto senza mezze misure che lì comandavano loro. Mi hanno ricoperto di offese ed ‘esortato’ a non guardali negli occhi. Avrebbe potuto andare peggio: me la sono cavata con sette giorni di prognosi". Ancora una violenta aggressione nella nostra provincia, ai danni di un professionista del posto che è stato malmenato e minacciato da una nota baby gang. L’episodio è avvenuto a Mirandola, verso le 19,15 di martedì in piazza Costituente. A raccontare quanto accaduto è proprio la vittima.

"Stavo rientrando a casa e, nello svoltare nei pressi del castello, mi sono accorto che alle mie spalle c’erano due ragazzi in bicicletta. Ho sentito all’improvviso un colpo sulla parte posteriore dell’auto e mi sono fermato. I due ragazzi, minorenni, maschio e femmina originari del sud Italia hanno iniziato a gridarmi in faccia che avrei dovuto dare loro la precedenza poiché, non avendo i freni, si erano trovati costretti a frenare con i piedi. Hanno da subito iniziato ad attaccarmi verbalmente in modo violento: ho capito che me la volevano far pagare perchè non avevo chiesto loro scusa. Il giovane, da dietro, mi ha calciato la gamba e fatto cadere a terra – spiega ancora il cittadino – mentre la ragazza, che avrà avuto tra i sedici e i 17 anni, mi ha colpito con una violenta testata e sono finito nuovamente a terra. I due hanno poi iniziato a dirmi che tanto nessuno gli avrebbe fatto nulla, essendo minori poi mi hanno minacciato dicendo che, nel caso avessi chiamato la polizia, avrebbero raccontato quello che gli pareva. Sono salito in auto – continua la vittima – perchè ho capito che la situazione stava degenerando ma i due ragazzi hanno raggiunto un giovane che si trovava poco distante, insieme ad un altro gruppetto di minori e questo ‘personaggio’ mi ha raggiunto. "Qua comandiamo noi’ – mi ha detto, dando un calcio e danneggiando lo specchietto della mia auto. Il gruppo, poi, mi ha ripetutamente detto che loro, in quanto minori, erano impuniti e che io non avrei potuto nulla – spiega ancora il professionista. Potrei certamente riconoscerli se li vedessi e ho già sporto denuncia. Parliamo di ragazzini pericolosi: sono andato dal mio medico e la prognosi è di sette giorni per la brutta botta alla testa ma sicuramente avrebbe potuto andarmi peggio. Se avessi reagito, chissà che mi sarebbe successo – continua. Non volevano rapinarmi: la loro intenzione, a mio avviso, era solo quella di mostrare il loro ‘potere’ – la violenza – in quello che reputano a tutti gli effetti il loro territorio".

Valentina Reggiani