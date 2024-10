Aggredito dopo l’asta. Condanna per i Pappacena. Ma niente tentato omicidio

L’accusa più grave, quella di tentato omicidio, mossa ai fratelli Riccardo e Domenico Pappacena, un tempo residenti a Rubiera e ora agli arresti domiciliari a Sarno (Salerno), è stata riqualificata dal tribunale in lesioni gravi. Entrambi sono stati riconosciuti responsabili dei reati tentati di turbativa d’asta ed estorsione, il solo Riccardo anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Per l’aggressione avvenuta il 7 marzo 2023 davanti al tribunale, ai danni dell’ingegnere modenese Arnaldo Benetti, 76 anni, che aveva appena comprato all’asta giudiziaria un edificio di Rubiera (in via Venezia 5) appartenuto a Riccardo Pappacena, ieri è stata emessa la sentenza di primo grado. Sul fatto che fu anticipato dal Carlino, il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Michela Caputo, ha comminato 8 anni, più 10mila euro di multa, al 45enne Riccardo Pappacena; 7 anni e 9 mesi, al 44enne Domenico, oltre a 9.200 euro di multa. La recidiva è stata esclusa per entrambi e sono stati condannati a pagare 30mila euro di provvisionale alla PA spa, azienda di Rubiera (attiva nel settore del lavaggio ad alta pressione) di cui Benetti è presidente del Cda, più il risarcimento in sede civile. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani aveva domandato pene molto più pesanti, parlando di "fatto di gravità assoluta": 19 anni per Riccardo, 16 anni e 8 mesi per Domenico, richieste in cui il tentato omicidio pesava da solo 12 anni e mezzo. Secondo il pm, "entrambi volevano uccidere Benetti, raggiunto dopo l’asta dagli imputati nel piazzale esterno del tribunale", mentre il suo avvocato modenese Giuseppe Seidenari fu colpito a sua volta da due pugni sferrati da Domenico Pappacena. Si è soffermata sui "colpi mirati a organi vitali" di Benetti, pugni fino a farlo cadere a terra, e poi calci; sulle parole "’Ti ammazzo’, urlato più volte", e descrivendo l’arrivo del maresciallo dei carabinieri Gabriella Madorno, in forza alla polizia giudiziaria della Procura, da loro insultata, come provvidenziale: "Senza il suo intervento avremmo avuto un omicidio". Il pm ha ravvisato i motivi futili e ha rimarcato che sia lui, sia il figlio Alberto Benetti, ieri in aula con l’avvocato di parte civile Luca Pastorelli, "hanno raccontato di essere disposti a non ultimare l’acquisto della casa perdendo la caparra, per il timore di essere aggrediti". Il pm ha ritenuto che l’aggressione "fosse finalizzata a influire sull’aggiudicazione all’asta".

Gli avvocati difensori Edoardo Salsi (per Riccardo Pappacena) e Jenny Loforese (per Domenico), dal canto loro, hanno innanzitutto chiesto la riformulazione da tentato omicidio in lesioni. "La prova-chiave è il video, che pure non è stato considerato", ha esordito Salsi, che ha voluto chiarire: "Ci sono state le ferite, ed è un fatto brutto di cui sono dispiaciuto, ma non si va oltre il reato di lesioni gravi". E hanno chiesto l’assoluzione dagli altri reati.