Aggredito in piazza Matteotti L’appello dei carabinieri "Chi ha visto si faccia avanti"

Chi ha visto, parli. È questo il senso dell’appello che i carabinieri di Modena rivolgono a chi possa essere passato da piazza Matteotti nel giorno dell’aggressione al 17enne modenese ad opera, come lui stesso ha denunciato, di una baby gang.

Il ragazzo stava difendendo la bicicletta che gli stavano rubando. L’episodio è avvenuto il 5 luglio in piazza Matteotti, pieno centro storico.

Ha riportato tumefazioni al volto e alla clavicola e ha la mandibola slogata, ma per fortuna non ha subito traumi gravi.

È stato lui stesso a raccontare la brutta avventura all’indomani di quanto successo. "Io e la mia fidanzata siamo andati a mangiare un hamburger, quindi abbiamo fatto due passi, poi verso le 23,30 siamo tornati a prendere le bici". Da lontano vede tre ragazzi che cercavano di scassinare la sua bicicletta.

Si spaventa, prova a reagire in qualche modo: "Gli ho urlato qualcosa e loro ci sono venuti incontro dicendomi di non urlare". L’atteggiamento era intimidatorio.

Proprio quello che stava gridando "contro di me viene allontanato dagli altri, ma lui fa il giro dove c’è la giostra dei bambini, mi si avvicina e mi tira una testata, io cado per terra e in quel momento cominciano tutti a tirarmi calci e pugni, soprattutto calci".

Una brutale aggressione su cui i carabinieri hanno avviato indagini serrate negli accertamenti per ricostruire i fatti e risalire all’identificazione degli autori.

I militari fanno appello al senso civico e di responsabilità dei cittadini modenesi e non, presenti quella notte nella piazza, invitando tutti coloro che hanno assistito ai fatti, a contattare i carabinieri della Stazione di Modena – viale Tassoni (telefono 059-212400 pec: [email protected] ).