Aggredito in polisportiva. Uomo finì in coma dopo un pestaggio: terza condanna

Era il luglio del 2016 quando il branco pestò brutalmente un 33enne all’uscita della polisportiva Saliceta San Giuliano. Una violenza inaudita e gratuita che ha rovinato per sempre la vita della vittima, rimasta per mesi in coma. Ieri è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere con l’accusa di tentato omicidio l’ultimo responsabile: un 25enne della Guinea che però si è dato alla macchia: da tempo risulta irreperibile dopo che si era allontanato da casa nonostante fosse sottoposto per questa causa ai domiciliari. Altri due complici, un italiano e un tunisino avevano patteggiato anni fa pene di 4 anni e 3 anni e 8 mesi. Assolto invece dai reati di favoreggiamento e autocalunnia il quarto presunto autore del pestaggio. "Leggeremo con attenzione le motivazioni, in ogni caso siamo sicuramente soddisfatti per una decisione in linea con quanto abbiamo sostenuto nel corso del processo e cioè che non fossero state rispettate le garanzie difensive previste dalla legge nella fase delle indagini preliminari" - afferma il legale dell’imputato assolto, Simone Bonfante. Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri erano riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, individuando le quattro persone coinvolte. Dopo un apprezzamento ad una ragazza, il 33enne era stato preso a calci e pugni, letteralmente pestato a sangue. Ferito, era poi stato soccorso in mezzo alla strada quando versava già in condizioni disperate. La vittima del pestaggio si è ripresa soltanto dopo mesi di coma. "La mia vita è rovinata, ringrazio la giustizia ma nessuno mi restituirà la salute che ho perso" – commenta la vittima, Alessandro Boriello. "Siamo soddisfatti, le tre persone accusate di avere massacrato Alessandro sono state finalmente tutte condannate – afferma il legale della parte civile, l’avvocato Marco Pellegrini. Due di loro hanno patteggiato ormai anni fa; l’ultima è stata condannata oggi (ieri, ndr) con la decisione del Collegio. Non recriminiamo rispetto all’assoluzione del quarto imputato, la cui partecipazione allo scempio è risultata esclusa: il Tribunale ha sentenziato in maniera corretta. Purtroppo, però, ad oggi, Alessandro non ha mai ricevuto nessun risarcimento e, sotto questo profilo, avere concesso all’epoca due patteggiamenti senza pretendere alcun gesto di resipiscenza da parte degli imputati ha penalizzato la vittima. Spero di poter aiutare in qualche modo il mio assistito, le cui condizioni fisiche sono in costante peggioramento dopo l’episodio incriminato, a recuperare qualche sussidio o sovvenzione. Non ci arrendiamo, comunque, rispetto alla possibilità di ottenere un risarcimento, stiamo valutando anche cause civili".

Valentina Reggiani