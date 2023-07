Aggredito mentre fa jogging a Modena, paura in via Pagani

Modena, 28 luglio 2023 – Non c’è una zona in particolare, la microcriminalità dilaga un po’ in tutta la città. Anche se alcuni punti (come il Novi Sad o la stazione con le strade limitrofe) sono a più alta concentrazione di rischi.

A denunciare l’ennesimo tentativo di rapina è un residente di via Paganini, parallela di via Divisione Acqui. Il giovane papà stava facendo jogging quando è stato minacciato da due individui, entrambi stranieri, che gli hanno intimato di consegnare loro telefonino e soldi. L’uomo, però, si è difeso spingendo a terra e cogliendo di sorpresa uno dei malviventi, per poi fuggire. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio. "La città si è svuotata in questi giorni e sicuramente i malviventi operano indisturbati – afferma. Stavo facendo jogging come ogni giorno nei pressi della mia abitazione, in via Paganini. All’improvviso un giovane nordafricano mi ha raggiunto e mi ha chiesto che ore fossero. Ovviamente gli ho risposto e ho ripreso a correre. Ho però notato – racconta ancora – che poco distante, in bicicletta, c’era un altro giovane straniero con il quale il ‘primo’ ragazzo ha scambiato un cenno, per poi iniziare a seguirmi. Ad un certo punto sia quello a piedi che quello in bici mi hanno raggiunto; sono corsi verso di me e mi si sono posti davanti. ‘Consegnaci subito il portafogli e il telefono’ – mi hanno detto con fare minaccioso. Nel rispondere che, ovviamente, essendo uscito per fare jogging il portafogli lo avevo lasciato a casa, ho spinto uno dei due a terra e ho ripreso a correre, seminandoli. Inutile dire che mi sono spaventato – confida l’uomo – ma quando, a distanza, ho iniziato a riprenderli. Se ne sono andati. Io sono riuscito a difendermi, anche se mi rendo conto di essermi messo sicuramente in pericolo: avrebbero potuto reagire e non so se fossero o meno armati. Ciò che mi preoccupa di più, però – afferma ancora – è che ogni giorno, in quel parco di Modena Est si recano mia moglie e i miei bambini. La zona non è più la stessa e sinceramente cercheremo di evitare l’area verde, soprattutto in questi giorni in cui i modenesi hanno lasciato la città".

Proprio per arginare il fenomeno e garantire un maggior presidio del territorio in questi giorni d’estate la polizia e i Carabinieri hanno incrementato i controlli sia all’esterno che all’interno del centro storico. Nei giorni scorsi, ad esempio, i carabinieri hanno identificato subito dopo l’aggressione un giovane nordafricano che aveva accoltellato ad un braccio un altro straniero a seguito di una lite scoppiata nei pressi di piazza Roma.

Nell’ambito dei servizi disposti in sede di coordinamento, mercoledì mattina i controlli congiunti interforze hanno interessato il Parco XXII Aprile ed alcune vie adiacenti, in particolare alcuni condomini di via Nonantolana. Dalle verifiche effettuate, le situazioni di particolare degrado urbano oggetto di esposti dei residenti, che fanno riferimento anche a spaccio di sostanze stupefacenti e somministrazione abusiva di cibi o bevande, non hanno trovato riscontro. Le attività hanno interessato 21 unità abitative, con esatto censimento dei residenti. Solo per cinque alloggi, risultati privi di occupanti, sono in corso approfondimenti su locatari e sub locatari, per riscontrare la regolarità della conduzione degli stessi. L’unità cinofila antidroga ha ispezionato tutti gli spazi comuni, comprese cantine e sottotetti, in alcuni casi comunicanti tra loro e risultati essere facili luoghi di transito per malintenzionati, senza rilevare irregolarità.