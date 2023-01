"Aggredito per strada con spray urticante"

Brutta disavventura mercoledì pomeriggio per Franco Menga e due ragazze di passaggio finiti all’ospedale per uno spray urticante. Il 76enne di Mirandola, noto per la sua fierezza di alpino e di allevatore di bovini, in quanto per decenni ha governato una fiorente stalla a Mortizzuolo ora passata al figlio Roberto, è stato vittima di un’aggressione senza motivo. Come ogni giorno Franco, in sella alla sua bicicletta, dalla propria abitazione in via Posta dove risiede con la moglie dopo essersi ritirato dal lavoro, si è recato all’uscita della scuola materna Don Riccardo Adani di Mirandola, in via della Libertà 2, ad attendere quelle che lui chiama affettuosamente "le gemelline" e che presto compiranno sei anni. "Ne ho atteso l’uscita alle 16.30 – racconta – e le ho salutate prima che con la madre prendessero la strada di casa. Per il piacere di vedere i nipoti si fa anche questo". Nel frattempo, di ritorno alla sua abitazione, dalla direzione opposta è sopraggiunto un uomo sulla settantina che dal supermercato ha attraversato sulle strisce pedonali la strada per procedere lungo la ciclabilepedonale laterale a via Libertà. "Quando mi è passato vicino conoscendolo di vista – prosegue il suo racconto Franco – gli ho rivolto un saluto come sono solito fare bonariamente con tutti. Per tutta risposta l’uomo mi ha detto di non rivolgergli la parola e ha afferrato una bomboletta di spray urticante che aveva con sé e ha iniziato a spruzzarla contro di me, poi se ne è andato". Coinvolte in questo gratuito gesto anche due ragazze di una ditta di pulizie che si trovano nei paraggi col proprio furgone, da cui erano appena scese, che sono state anche loro raggiunte dalle goccioline del prodotto urticante sparse nell’aria. Bloccato per alcuni minuti e accecato, Franco è stato accompagnato da una persona al Pronto soccorso. Qui è stato preso in carico dopo qualche ora dai medici presenti, che gli hanno lenito il fastidio ed il dolore. Anche le due ragazze hanno dovuto rivolgersi all’ospedale. Avvertiti dai sanitari, due agenti del commissariato di Mirandola hanno raggiunto Franco, facendosi spiegare l’accaduto. Ieri, quindi, Menga è passato alla sede della Polizia di Stato per firmare la denuncia. Successivamente ha informato anche il suo avvocato per vedere quali passi ulteriori intraprendere. "Fortunatamente – spiega Franco – in quel momento non c’erano bambini all’uscita dalla scuola materna. Credo che quell’uomo debba comprendere il suo gesto e capire che lo spray si usa come mezzo di difesa e non di offesa".

Alberto Greco